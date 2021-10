Vučić o Hrvatskoj: Bog da ih poživi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na otvaranju 10. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme "Partner 2021" i na napade koji stižu na njega iz Hrvatske.

"Bog da ih poživi. Dok god mene napadaju, znam da dobro radim za svoju zemlju. Što ću svom snagom nastaviti da činim", naveo je predsjednik Srbije.

Službena vozila na sjednici Predsjedništva SNS

Na pitanje novinara što su neki funkcineri Srpske napredne stranke došli na sjednicu Predsjedništva partije, Vučić je kritikovao te članove.

"U pravu ste i saglasan sam sa vama. Oni će reći da je to normalno, ali to smeju da imaju samo oni što su štićene ličnosti. Mislim da je dvoje ili troje njih koji su zaštićene ličnosti. Postaraćemo se da to promenimo. Za mene je to sramota...", objasnio je predsjednik Srbije.