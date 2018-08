Vučić o Kosovu: Ako smem da prognoziram, nećemo dobiti ništa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi volio da se problem Kosova riješi "jednom zauvjek", ali je konstatovao da je rješenje daleko i da po njegovoj prognozi Beograd neće dobiti ništa u pregovorima s Prištinom.

"Ako nam ne daju ništa, šta da radimo... Ja ako smem da prognoziram - tako će i biti", rekao je Vučić.

On je rekao da je važno da se bori za racionalno i realno rješenje za Kosovo koje će omogućiti da interesi Srbije budu uvaženi.

"Ako možemo da se dogovorimo dobro, ako ne opet dobro", rekao je Vučić.

Dodao je da će zbog takve situacije biti "srećni" njegovi politički protivnici, jer bi u suprotnom bili "nesrećni ako Srbija dobije nešto značajno".

Vučić je kazao i da je "ponosan" kada vidi kako ga na napadaju ljudi iz Evrope i svijeta, i Albanci i Srbi i da je njemu važno da građani znaju šta je želio u jednom trenutku i šta je mogao da ostvari.

"Neka cijene ljudi da li sam bio u pravu za 30 i 40 godina, vidjećete, reći će, onaj Vučić je bio u pravu sve što je govorio", rekao je predsjednik Srbije.

Upitan za šta je bio u pravu, Vučić je kazao da se to odnosi na činjenicu da osim srpskih i albanskih, postoje i strani interesi i interesi njihovih obavještajnih službi.

Vučić je kazao i da on razume sve one koji se protive ideji razgraničenja, kao što je to stav nejmačke kancelarke Angele Merkel, ali da ne razumije ljude koji žele da "propadne Vučić, pa makar i da propala Srbija".