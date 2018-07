Vučić o Tačijevim prijetnjama: Nije mu ni prvi ni poslednji put

BEOGRAD - Reagujući na izjavu Haradinaja da za njega podjela Kosova znači rat, predsjednik Srbije kaže da se nada da do rata neće doći i da će se naći rješenje za Kosovo.

Ipak, kako ističe, svako odugovlačenje imalo bi negativne posljedice po ostala pitanja.

Komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da će doći do rata, ako bi došlo do podjele teritorije, Vučić je rekao da mu to nije ni prvi, ni posljednji put i izrazio nadu da nikada neće doći do rata, već do nekakvog rješenja.

"Pošto vidimo izjave Hašima Tačija, nemoguće je da govorite i tražite sve i da kažete čekamo dogovor. Nije dogovor ako nam kažete - sve je naše, a vi nas samo priznajte. Tu dogovora neće biti", naznačio je predsjednik Srbije.

Ponovio je da je dogovor veoma važan.

"Znam da je ljudima teško, da najviše vole da se nikad ništa ne dogovori, da se odugovlači, ali ne može da se odugovlači, jer će nam po drugim pitanjima biti u svemu teže i slabijoj situaciji", rekao je Vučić.

On je podvukao da je u našem interesu da se to pitanje riješi, ako bude moguće, a ako ne bude moguće - "ni prvi, ni poslednji pokušaj da se do dogovora dođe".

Ponovio je da će odsustvo dogovora značiti neizvjesnost u budućnosti i u više različitih oblasti, da će biti teže privlačiti investitore, jer oni imaju povjerenje u pretpristupne pregovore i dijalog i očekuju rješenje, ali će mnogi, ako ostane zamrznut konflikt, razmišljati da li da ulaze u takvu zemlju.

"Ali, to nije stvar od juče, to svako od vas zna. Možda ne znate gde je Kačnik ili Štimlje, to zna možda 0,1 odsto ljudi u Srbiji, a 0,001 odsto ljudi su ikada tamo biti..., ovo drugo svi znate i tu nema tajni za vas", rekao je Vučić.

Istakao je da je važno da Srbi pokušavaju da čuvaju mir, da guraju zemlju dalje, da Srbija ide naprijed, ali da traže rješenje koje ne bi srušilo obraz Srbije i zadovoljilo državne i nacionalne ineterse, pa makar bilo u jendom dijelu nezadovoljavajuće.

"Jer kad postižete kompromis, ne možete da budete srećni svim rešenjima. Tu da bude grljenje i ljubljene i neka predivna rešenja - to je nemoguće", istakao je predsjednik Srbije.

Kako kaže, zna da je najlakše reći da je Vučić kriv za nešto i da, iako su ti kritičari doprinijeli 100 puta više nego on teškoj situaciji, neko mora da preuzima odgovornost i rješava probleme, a ne da ih stavlja pod tepih. Ukazao je i na lošu demorgafsku sliku i dodao da Srba, ako se ne postigne dogovor, 2050. godine neće biti više od 4,5 miliona.

"Ovako će nas biti između 5,6 i 5,7 miliiona, a ako nešto ne promenimo ni 4,5... Niko neće da ostane u Srbiji, bez perspektive, nemanja budućnosti, nade i to kada nam je sve ekonomski krenulo i kad ljudi očekuju boljitak, kojeg će biti ako stignemo do nekog rešenja", rekao je Vučić.

Dogovor bi, naglašava, bila velika stvar za budućnost Srbije.

"Da li sam optimista - nisam, ali ćemo se boriti i ne interesuje me šta će da urade i kažu ovi koji dobacuju i navijaju za kamen koji neko gura ka vrhu brda. Nemam strah. Ja razmišljam o budućnosti, zbog toga sam izabran i zato je meni narod pružio onoliku podršku na izborima", rekao je Vučić.

"To su oni koji su nas doveli dovde i postavili najgluplje pitanje Međunarodnom sudu pravde", rekao je Vučić i upitao zašto Abhazija ili Južna Osetija ili Rusija ili bilo ko drugi ne ide sa takvim pitanjem.

"Niko nije blesav", rekao je predsjednik Srbije.

Upitan da prokomentariše izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da ne zna da Kačanik nije u Srbiji, Vučić je kazao da zna da u Kačaniku nema Srba.

"Međutim znam i šta misle o svemu. Mene mnogo više plaši što Tači misli da severna Mitrovica i Leposavić ne pripadaju Srbiji", naglasio je on.

Vučić je kazao da bi bilo dobro da se napravi kompromis.

Rekao je, povodom Tačijeve izjave nakon prošle runde razgovora u Briselu da su bili do sada najteži razgovori, da je sa njim uvijek teško razgovarati.

"Sa mnom je uvek teško razgovarati, ali ja uvek razgovaram. Nije ni meni mnogo prijatno da sa njim razgovaram", rekao je on.