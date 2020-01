Vučić o letu Beograd-Priština: Važna stvar, dugo vođen dijalog

DAVOS - Pismo o namjerama za uspostavljanje direktne avio linije Beograd-Priština je važna stvar o kojoj je dugo vođen dijalog, kojim je pronađeno kompromisno rješenje u kojem niko ne može da kaže da smo priznali Kosovo, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić se, u Davosu, zahvalio se s tim u vezi specijalnom izaslaniku američkog predsjednika Donalda Trampa za Balkan Ričardu Grenelu i savetniku američkog predsednika za nacionalnu sigurnost Robertu O'Brajanu.

"Zahvalan sam na energiji i trudu koju su uložili Grenel i O Brajan. Neće biti lako za nas, ni Amerikance da to sve uradimo. Zahvalan sam na interesovanju predsedniku Trampu", rekao je on dodajući da će u Davosu imati susret sa O'Brajanom.

"Mnogo je teško doći do bilo kakvog sporazuma po tom pitanju. Želim da građani znaju koliko je to važno i teško", podvukao je on.

Na kritike što operater na toj direktnoj liniji neće biti Air Serbia, poput izjave Dragana Ðilasa, kazao da bi Albanci to voljeli više nego bilo ko drugi, ali da je za Srbiju to nemoguće, te objasnio zašto:

"Morala bi Air Serbia da potpiše sva dokumenta sa državom Kosovo. Mora da potpiše ugovor sa aerodromom Adem Jašari, pa i Kosovom kao državom, da priznamo da nije pod našom kontrolom donji vazdušni sloj. Zato smo tražili i borili se da umešamo Kfor, da imamo posrednika, nekog koji je Rezolucijom UN predviđen za taj prostor", objasnio je on.

Političkim protivnicima je poručio da njihova kritika pokazuje koliko su neozbiljni, koliko ne razumiju ništa.

Podvukao je da je Srbija uradila najbolje što je bilo moguće da potvrdi za šta se zalaže, a to su slobodan protok robe, kapitala, ljudi i usliga, i da ujedno zaštiti jedinstvenost teritorije Srbije.

"Uspeli smo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem niko ne može da kaže priznali ste Kosovo. Oni koji napadaju malo znaju, ne razumeju ništa, pa se onda pitate je li moguće da su ti ljudi nekada vodili državu", kazao je on kritikujući primitivne, nesuvisle i nesmislene napade.

Građanima je poručio da ne treba da brinu jer postoje ozbiljni ljudi koji vode zemlju.

"I mnogo ćemo još stvari uraditi da principe „mini Šengena„ provedemo u delo, što znači jačanje srrpske privrede, bolji kvalitet života, veće plate i penzije“, naglasio je Vučić.