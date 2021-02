Vučić o nabavci vakcina: Mi smo obavili svoj posao

BERLIN – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da do kraja februara Srbija želi da vakciniše 15 do 20 odsto stanovništva, te dodao da u našem regionu druge zemlje još nisu dobile nijednu dozu vakcine, i to ne njihovom krivicom, jer su se oslonile u potpunosti na Kovaks program EU.

"Sada gledaju na nas, očekuju sve od nas i dobiće to od nas", najavio je Vučić u intervjuu nemačkom "Bildu".

Na pitanje kako je Srbija, za razliku od EU, to tako brzo uspjela, on je kazao da je Srbija veoma rano vodila razgovore sa svima koji proizvode vakcine i koji žele da je nabave.

"Najpre smo platili dva miliona evra Briselu za razvoj vakcine. Poređenja radi Bugarska, koja je članica EU, platila je samo 100.000 evra. Pet miliona smo uplatili u Kovaks program Svetske zdravstvene organizacije i EU", objasnio je on.

Vučić je kazao da vakcine nisu dobijene iz tog programa.

"Uvek kada sam bio u Briselu i pitao za konkretne termine isporuke dobio sam odgovor - 'odmah, nakon što je mi budemo dobili u EU'. Tada sam znao da će biti veoma mnogo problema za moju zemlju. Zato smo započeli razgovore sa svim drugima, uključujući Veliku Britaniju, Kinu, Rusiju i druge", naglasio je on.

Na pitanje od koga je potom nabavio vakcine, Vučić je naveo Kinu, SAD i Rusiju.

"Morao sam pronaći s kim u kojoj zemlji moramo razgovarati – državno rukovodstvo, ali i tajne službe, šefovi policija, i naoružane snage. Pisao sam osam pisama kineskom predsedniku Si Ðinpingu, a potom smo i razgovarali telefonom", naglasio je on.

Vučić je rekao da je on nazvao kineskog predsjednika, jer mu je posao da pomaže građanima svoje zemlje.

"Možete zamisliti šta bi značilo za mene da nisam mogao da isporučim", dodao je on.

Na konstataciju da je Srbija kandidat za prijem u EU i pitanje da li je, sada u vezi nabavke vakcine, srećan što još nije dio Unije, Vučić je odgovorio "ne, ne povlačim takve zaključke".

"Ne želim nikog da ljutim, ali mi smo obavili ovde naš posao. Mogu vam samo reći da ne bih bio zadovoljan poslom nekog ako ne bi bilo dovoljno vakcina", podvukao je on.

Upitan ko je za njega bolji partner – Kina, Rusija ili EU, Vučić je ponovio da je Srbija na putu u EU, i da je to strateški put, a da to znaju i Moskva i Peking.

"Mi sarađujemo sa obe strane, moramo da živimo i moramo da preživimo. Licemerno je da je, kada Srbija dobija investitore iz Kine, to za mnoge problem, iako sami imaju hiljadu puta veće trgovinske obrte sa Kinom nego naša zemlja", dodao je on.

Upitan da li poštuje predsjednika Rusije Vladimira Putina koji je zatvorio njegovog najoštrijeg kritičara Alekseja Navaljnija, Vučić je kazao da se neće miješati u bilo čije unutrašnje stvari.

"Mi nismo EU, nismo SAD, ni Nemačka. Moramo se brinuti sami o sebi, jer smo još uvek siromašna zemlja", podvukao je on.

Na pitanje da li mu je nebitan slučaj Navaljni, Vučić je odgovorio "brinemo se o našoj zemlji i gledamo na Rusiju kao na našeg prijatelja".

Upitan za odnos prema Kini, uz podsjećanje da je u martu kada su dopremljene zaštitne maske iz te zemlje, javno ljubio zastavu "krvave diktature, da i sada hvali "diktatora" Sija i da Kina gradi železničku prugu u Srbiji, on je rekao da nije nikakav komunista i da je njegov posao da učini nešto za svoju zemlju.

"Oni su nam, u vreme kada nam niko nije želeo ništa dati, isporučili respiratore, koji su spasili na hiljade života u korona krizi", podvukao je on.

"Kažem vam još nešto, ako ste spremni da me saslušate. Nedavno sam imao sastanak sa šefom Delegacije EU u Beogradu. Radilo se o evropskog pruzi, deonici od bugarske granice do Niša koju gradimo sa Evropljanima. Sada je bilo reči o daljoj deonici prema Beogradu: Želeli smo brzinu do 240 kilometara na čas. EU nam je rekla ne, da mogu da nam ponude prugu za brzine do 160 kilometara na čas, uz pitanje zašto želimo da gradimo brže pruge. Kinezi su došli i rekli: "to je cena za tu varijantu i ova za drugu". Peking je bio u stanju u istoj godini da započne radove. Šta smo onda uradili? Izabrali smo bolji dogovor, koji je brži i povoljniji", naglasio je Vučić.

Na pitanje koliko je Njemačka važna Srbiji, Vučić je podsjetio da je Njemačka omiljenija od EU.

"Bez Nemačke ne možemo preživeti, ne bi imali tako visoke stope privrednog rasta. Za to su nam potrebni pravi partneri. Najveći poslodavac u našoj zemlji su nemačke firme. Firme kao Boš, ZF, Simens i Kontinental zapošljavaju više od 70.000 ljudi. A i građani vole da rade u nemačkim firmama. Na primer Leoni AG zapošljava 11.000 ljudi. Trenutno pregovaramo sa dva, tri velika proizvođača automobila. Razgovaramo i sa manjim firmama kao što je 'Dr Etker'", rekao je on.

Na konstataciju "Bild-a" da je Njemačka odrasla na "Dr Etker" Pudingu Vučić je kazao da je i on odrastao s tim, ali i sa šlagom tog proizvođača.

Inače novinari "Bilda" napisali su da je, kada došli na intervju sa Vučićem, iza kabineta nekadašnjeg osnivača SFRJ Josipa Broza Tita, iznijeta zastava EU, a u drugoj prostoriji su spremno čekale dve ruske.

"Ova zemlja želi u EU, ali otvoreno koketira sa Kinom i Moskvom. Sjedi se između dvije stolice. Tokom intervjua za "Bild" zamjenik ruskog premijera Jurij Borisov je čekao u predsjedništvu", navodi list.