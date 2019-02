Vučić o napadu na vaterpoliste: Ovo se u Beogradu ne bi desilo

​VRŠAC - Nadam se da ćemo i mi i Hrvati imati dovoljno pameti da shvatimo da samo zajedno možemo da opstanemo, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom napada na srpske vaterpoliste u Splitu, i istakao da je Srbija spremna za drugačije, bolje odnose.

Siguran je, dodao je u izjavi novinarima, da se to u Beogradu ne bi desilo.

Prema njegovim rečima, Srbija i Hrvatska moraju zajedno, poštujući razlike i drugačiji pogled na prošlost, da pokušaju da grade drugačiju budućnost.

"Nadam se da ćemo imati dovoljno pameti i jedni i drugi da razumemo da bez naše saradnje, sa ovakvim uzimanjem naših ljudi sa Zapadnog Balkana sa zapadnoevropskog tržišta, plašim se da nećemo moći da opstanemo. Nadam se da će u Hrvatskoj tu poruku razumeti. Mi smo za drugačije odnose spremni, a dok se to ne desi ovo što juče dogodilo sigurno neće biti jedini slučaj", dodao je Vučić.

Vučić je rekao i da je razgovarao sa predsjednikom Vaterpolo Saveza Srbije Viktorom Jelenićem i da ga je pitao za zdravlje vaterpolista.

"Država je reagovala i uputila protestnu notu. Da budem racionalan, jer to što bih rekao iz besa nikom ne bi pomoglo, brine me i to što jedan splitski odbornik kaže da vaterpolisti sad znaju kakvo je more u februaru", rekao je Vučić.

On je primetio da je naša ambasada u Hrvatskoj možda propustila da procijeni rizik i traži policijsko obezbjeđenje, ali, pretpostavlja, niko nije očekivao da će se ovako nešto desiti, jer je bila riječ o jednoj u nizu utakmica.

"Izvinjavam se tim ljudima što nismo dovoljno pažnje obratili, mislite da je to redovna utakmica, pa ambasada nije tražila posebnu policijsku zaštiu, mislite da je to rutina, imamo zajedničke lige u košarci , nikad nije bilo problema, sad za vaterolo da bude problem...? Ko bi to verovao?", zaključio je on.