Vučić o stanju na KiM: Poslali su jedinice na Jarinje i Brnjak

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da je situacija za narod na KiM veoma komplikovana i složena.

"Znam da posle mnogo godina, a to traje već decenijama, mnogi ljudi ne žele ni da čuju o realnim problemima sa kojima se naša zemlja i naši ljudi suočavaju. Mnogo ljudi su svoj odnos prema KiM sveli na delovanje kao Kosovo je Srba i to je to. Nikada nismo bili u složenijoj situaciji nego što je danas", naglasio je Vučić, prenosi Tanjug.

Vučić je kazao da prištinski režim pokušava da, uvijek praveći od sebe žrtvu, iskoristi raspoloženje u svijetu u kojem misle da mogu da igraju na kartu "veliki Putin naredio malom Putinu pa će novi Zelenski u liku Aljbina Kurtija nekog da spasava i bori se protiv velikog srpskog hegemonizma".

Donijeli su, prenio je, odluku da nameću stvari na koje nemaju pravo, prije svega na sjeveru Kosova.

"Unapred su poslali svoje jedinice sa 21 tonom goriva i svega drugog na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak sa željom da zaustave sve koji žele da uđu sa srpskom ličnom kartom. Sve treba da krene u ponoć uz početak akcije ubeđivanja Srba da odustanu od 'KM tablica'", objasnio je on.