Vučić o stanju u Ukrajini: Protekli dani noćna mora

KARGUJEVAC - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su, usljed ukrajinske krize i velikog pritiska kojem je izložen, protekli dani za njega bili noćna mora, najteži u njegovom dosadašnjem profesionalnom radu.

Na pitanje da li očekuje pritiske na Srbiju koje prizivaju, ali i artikulišu neki bivših zapadni zvaničnici, poput Karla Bilta, koji je komentarišuću zaključke državnog vrha Srbije o Ukrajini poručio da Srbija sebe diskvalifikuje iz procesa pristupanja EU, rekao je da je najveći teret prihvatio na sebe i da mu je drago što drugi ljudi ne osjećaju sve te pritiske i primjedbe.

Istakao je da je u toku neka kampanja, za koju nije imao ni minut da je prati, a kamoli učestvuje u njoj.

"Ja to nisam u ovih 10 godina nikada doživeo. Čak ni u Briselu 2013. godine kada je bilo veoma, veoma teško, nije bilo tako teško kao sada", naglasio je on.

Vučić je kazao da što se tiče potrebe nekih ljudi da se iživljavaju nad Srbijom to mnogo više govori o njima.

"Pošto nisu u stanju da to urade nekom ko je veći i snažniji od nas. To je kao kada imate muškarca na poslu koji nije u stanju da se izbori sa sopstvenom ambicijom i problemima i nekim od šefova kaže u lice, pa se kući iživljava nad decom. Tako je i ovde pošto nisu u stanju da se iživljavaju nad onima koji su jednako jaki, gledaju nad kim mogu. Čestitam Biltu, uspeo je u zivotu, neka nastave i on i drugi", poručio je on.

Ukazao je da se histerija može vidjeti i u vezi sinoćnje lažne vijesti sa Marakane o nekakvim grobljima u Ukrajini, a predstavljali su samo Maratonce.

Podsjetio je i na izmišljeni tekst u medijima da ne podržavamo integritet Ukrajine.

"Iako je to premijerka demantovala oni su nastavili da lažu, i baš ih briga što uništavaju svoju zemlju. Njima je važno da sklone nekog Vučića, i baš ih briga što će Srbija da pati", kazao je on.

Vučić je istakao da je situacija užasno teška, da ne pamti ovakav period.

"Dan mi je kao godina dug. Prethodna tri, četiri dana trajali su mi kao pola života. Ostario sam u prethodna tri dana kao prethodnih deset godina. Mi imamo poziciju naše države, i koliko god i kako god mogli čuvaćemo je. Nemamo mi drugu Šumadiju od ove koju imamo, ili Vojvodinu, Timok, Moravu ni drugu Drinu", zaključio je on.

