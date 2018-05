Vučić o ubistvu Ivanovića: Hiljade čudnih stvari

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uvjeren je da će se istina o ubistvu Olivera Ivanovića saznati.

On je dodao da Begrad ima "različitih čudnih indicija" o tom slučaju, ali da će to prepustiti nadležnim organima.

U intervjuu za "Kurir", Vučić kaže da je uvijek najvažnije, kad se dogodi neki zločin, poći od motiva.

"Pa moje pitanje je - šta je moglo da bude motiv? Teško da ćete doći do bilo kakvog značajnijeg motiva, pa da kažete da su ubistvo počinili Srbi. I histerija koju su pojedini Srbi pokrenuli, uz podršku nekih ambasada, da iza ubistva sigurno stoje Srbi, od početka nam je jasno govorila da su tu u pitanju veoma čudne stvari", naveo je.

Indikativno je, kaže predsjednik, da su nam, kada smo tražili satelitske snimke, rekli da je bio maglovit dan, prekriven oblacima.

"Nismo dobili snimke da to proverimo. Jer sve bismo tim snimcima utvrdili", uveren je predsednik i precizira da se na satelitskom snimku sve vidi - gde se nalaze lica koja su spaljivala automobil, u kom smeru su pobegli...

On smatra smiješnim objašnjenje da preko snimaka nije moguće vidjeti jer je bio oblačan dan.

"A i da baš u tom trenutku navodno kamere nisu radile, a radile su. I hiljade nekih drugih stvari koje su bile čudne... Sve nam je bilo čudno od samog početka, naše službe imaju različitih indicija, tragaju za dokazima. I siguran da je to nešto što ne može doveka da bude neotkriveno. A i ljudima hoću da kažem da je sve, od samog uvidjaja, i to po direktnom nalogu stranaca, bilo u rukama Albanaca. Od početka do kraja", rekao je predsjednik Vučić.

Na konstataciju da, sudeći prema izjavi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, on sad prebacuje lopticu na Beograd, on kaže:

"Ne, ne prebacuje. Ne, oni su hteli da kažu nešto drugo - nemaju nijedan trag, pokušavali su da kažu da su to sasvim sigurno uradili Srbi, a nisu našli ni jedan jedini dokaz, kao što vidite. Inače bi pohapsili sve Srbe što ih ima na severu KiM".

Predsjednik kaže i da nije tajna da su ljudi iz odredjenih ambasada plasirali informacije preko nekih naših ljudi, da se to podrazumeva i da to sve vrijeme rade.

Na konstataciju da to znači da umiješanost u taj zločin mogu da imaju i neki strani faktori, Vučić kaže da ne tvrdi da su umiješani u zločin.

"Ali tvrdim da imaju više saznanja nego što bi im odgovaralo da to kažu", istakao je on.