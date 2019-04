Vučić o zabrani Srpskoj listi da učestvuje na izborima: Pitaću Merkelovu i Makrona

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je šokiran i veoma zabrinut zbog mjere Prištine, odnosno Centralne izborne komisije, da Srpskoj listi zabrani učešće na lokalnim izborima na sjeveru Kosova, te da će na sastanku u Berlinu pitati njemačkog kancelara Angelu Merkel i predsjednika Francuske Emanuela Makrona kako se to naziva.

Vučić je rekao da će Beograd sačekati da vidi šta će se dešavati poslije žalbi Srpske liste na tu odluku prištinske izborne komisije, te da čeka šta će mu o tome biti rečeno u Berlinu 29. aprila na sastanku sa predstanicima Prištine, Merkelove i Makrona.

"Neću da kažem na šta me podseća kada nekome branite da se neko kandiduje, zato što vam se ne sviđa nečija politika, iako u njoj nema ništa što je protivzakonito, niti narušava ljudska prava i slobode. Kako se to naziva, to ću da pitam i Merkelovu i Makrona i sve ostale lidere", rekao je Vučić.

Vučić je rekao novinarima u Pekingu, gdje se nalazi u višednevnoj posjeti, da će reći šta misli o tome i na predstojećim susretima u Pekingu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim Si Đinpingom, mada je potpuno uvjeren da su oni u saglasju potpuno po tom pitanju sa Beogradom.

"To su toliko neverovatne stvari, da sam šokiran da nečiji bezobrazluk i drskost mogu da idu do tih granica. A šta onda očekujete da bude srpska odluka posle 10. maja, kada prođe Đurđevdan? Da Srbi kažu - nema problema, nametnite nam da predsednik Srba bude Rada Trajković, a predsednik vlade Srba onaj Slobodan Petrović, iako ne mogu da dobiju ni 50 glasova, jer niko za njih neće da glasa", rekao je Vučić.

On je rekao da je začuđen kolika je to doza neodgovornosti i da Priština ne preza ni od čega.

"To je bukvalno brutalno ukidanje demokratije ne dati nekom da se kandiduje. Je li neko reagovao iz sveta, pa nije niko", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da Briselski sporazum kao obavezu Srbima nameće učešće na izborima po kosovskim zakonima.

"Sada im smeta što Srpska lista pobeđuje, što su ogroman novac uložili da unište ugled i razore Srpsku listu i odvoje Srbe od Beograda. Koliko su samo stranci stvorili medija na severu da bi razorili ugled Srpske liste, koliko se radi na kriminalizaciji severa Kosova i Srba sa severa. Ali, nisu uspeli, zato što Srbi sve znaju i biće uz svoj narod i državu", rekao je Vučić.

On je ocijenio da je Priština, pošto milionima dolara nije mogla da promijeni volju srpskog naroda, zabranjuje Srbima da učestuvju na lokalnim izborima, "jer se ne sviđaju Tačiju, Haradinaju, Veseljiju".

Vučić je poručio da Srbi znaju koju državu podržavaju i koju zastavu vole, a to je Srbija i crveno-plavo-bijeli barjak.

"Hoćete da ih ubijete zbog toga i sklonite iz političkog života, zato što njihova zastava nije ona koju bi neko drugi volio da jeste. A,to to nije demokratija, to treba da nazovemo pravim imenom", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ga sa Zapada svaki dan zovu da pitaju da li ima nešto da uradi Srbija da odobrovolji Albance, ali da je njegovo da zastupa interese Srbije, a ne nekome da se dodvorava.

"Uvek sam poštovao Merkelovu i Makrona i siguran sam da su mnogo pametniji od mene i da će nešto da smisle, ali ja u ovom trenutku ne razumem kako i o čemu da razgovaram sa Prištinom", rekao je Vučić i dodao da je Srbija na evropskom putu, da nema hapšenja onih koji drugačije misle, za razliku od mnogih zemalja.