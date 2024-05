Vučić: U nemogućim uslovima uradili smo najviše za našu zemlju

BEOGRAD - U gotovo nemogućim uslovima uspeli smo da uradimo najviše moguće za našu zemlju u Njujorku, a suočili smo se sa predlogom koji je Nemačka najjače gurala protiv interesa Srbije, a protiv je bio i ceo kolektivni zapad.

Izjavio je to večeras u Beogradu Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije nakon povratka iz Njujorka,

Juče je u Njujorku održana generalna skupština Ujedinjenih Nacija na kojoj je izglasan nacit Rezolucije o Srebrenici, kojom se utvrđuje 11. jul kao međunarodni dan sećanja na žrtve genocida. Za ovu rezoluciju glasalo je 84 zemlje, dok je protiv nje bilo 19 zemalja, a uzdržanih je bilo 68. Ostale zemlje članice Ujedinjenih Nacija napustile su salu i odbile da glasaju.

“Suviše je teška tema da bi se govorilo o pobedi. Ono što je izvesno jeste da smo u gotovo nemogućim uslovima uspeli da uradimo ono što je dobro za našu zemlju. Mislim da postoji loše tumačenje u oba dela Bosne i Hercegovine. Mi smo se suočili sa predlogom Nemačke, koje je ta zamlja najviše gurala, direktno protiv interesa srpskog naroda. I najsnažnije je gurala Analena Berbok, direktno protiv vitalnih interesa srpskog naroda”, rekao je Vučić gostujući na Prvoj TV.

“I bez obzira na sve ja sam večeras zamolio Aleksandra Vulina da ne koristi argumentaciju koju je koristio, u vezi sa njenim poreklom. Nemački mediji imaju pravo da rade šta hoće, mi moramo biti dostojanstveni i odgovorni. Mi smo se suočili sa najgorom olujom. Protiv nas je bio kolektivni Zapad, svi oni koji su u Evropskoj uniji, kao i svi oni koji najjača brane EU iako sami nisu deo nje”, naveo je Vučić, dodajući da su “oni očekivali da će to biti gotovo jednoglasno”.

“Očekivali su da ćemo mi imati jedva 8 do 10 glasova protiv i do 30 uzdržanih i računali su da će tako još jednom pobedili Rusiju. Podcenili su nas. Ljudi koji su izašli rekli su da će da apstiniraju. Stvarni odnos je bio 84 naspram 107. Ekvador su oni uveli, a od 191 koliko je imalo pravo glasa, 107 nije glasalo za. To je 43,5% onih članica UN koje su glasale za rezoluciju. To su nameštali, jedinstven je slučaj zašto je to išlo na glasanje tako”, istakao je predsjednik Srbije u svom osvrtu na jučerašnju sjednicu.

“Hoću posebno da se zahvalim Viktoru Orbanu, hoću da se zahvalim velikom broju naroda. Protiv nas je bio kompletan Zapad i 57 članica arapske zajednice koje smo očekivali da će glasati za. Pogledajte rezultat”, podvukao je Vučić.

