Vučić objasnio zašto je ponio srpsku zastavu

BEOGRAD - U gotovo nemogućim uslovima uspeli smo da uradimo najviše moguće za našu zemlju u Njujorku, a suočili smo se sa predlogom koji je Nemačka najjače gurala protiv interesa Srbije, a protiv je bio i ceo kolektivni zapad.

Izjavio je to večeras u Beogradu Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije nakon povratka iz Njujorka,

Juče je u Njujorku održana generalna skupština Ujedinjenih Nacija na kojoj je izglasan nacit Rezolucije o Srebrenici, kojom se utvrđuje 11. jul kao međunarodni dan sećanja na žrtve genocida. Za ovu rezoluciju glasalo je 84 zemlje, dok je protiv nje bilo 19 zemalja, a uzdržanih je bilo 68. Ostale zemlje članice Ujedinjenih Nacija napustile su salu i odbile da glasaju.

“Suviše je teška tema da bi se govorilo o pobedi. Ono što je izvesno jeste da smo u gotovo nemogućim uslovima uspeli da uradimo ono što je dobro za našu zemlju. Mislim da postoji loše tumačenje u oba dela Bosne i Hercegovine. Mi smo se suočili sa predlogom Nemačke, koje je ta zamlja najviše gurala, direktno protiv interesa srpskog naroda. I najsnažnije je gurala Analena Berbok, direktno protiv vitalnih interesa srpskog naroda”, rekao je Vučić gostujući na Prvoj TV.

“I bez obzira na sve ja sam večeras zamolio Aleksandra Vulina da ne koristi argumentaciju koju je koristio, u vezi sa njenim poreklom. Nemački mediji imaju pravo da rade šta hoće, mi moramo biti dostojanstveni i odgovorni. Mi smo se suočili sa najgorom olujom. Protiv nas je bio kolektivni Zapad, svi oni koji su u Evropskoj uniji, kao i svi oni koji najjača brane EU iako sami nisu deo nje”, naveo je Vučić, dodajući da su “oni očekivali da će to biti gotovo jednoglasno”.

“Očekivali su da ćemo mi imati jedva 8 do 10 glasova protiv i do 30 uzdržanih i računali su da će tako još jednom pobedili Rusiju. Podcenili su nas. Ljudi koji su izašli rekli su da će da apstiniraju. Stvarni odnos je bio 84 naspram 107. Ekvador su oni uveli, a od 191 koliko je imalo pravo glasa, 107 nije glasalo za. To je 43,5% onih članica UN koje su glasale za rezoluciju. To su nameštali, jedinstven je slučaj zašto je to išlo na glasanje tako”, istakao je predsjednik Srbije u svom osvrtu na jučerašnju sjednicu.

“Hoću posebno da se zahvalim Viktoru Orbanu, hoću da se zahvalim velikom broju naroda. Protiv nas je bio kompletan Zapad i 57 članica arapske zajednice koje smo očekivali da će glasati za. Pogledajte rezultat”, podvukao je Vučić.

Kako je rekao, "zna koji je ministar najjače evropske zemlje pretio".

"Ja neću da vam kažem ko je to, ko je naterao Ukrajinu da promeni stav. Ja sam hteo u hotelskoj sobi da plačem od muke", dodao je on..

Vučić je istakao da su za stranu koja je glasala "za" rezoluciju mnoge stvari bile iznenađenje, te da je preko 15 država od kojih se očekivao pozitivni glas glasalo uzdržano.

"Kritikovali su nas, pa su rekli da su diktatorske zemlje glasale protiv rezolucije. Izvinite, nisam znao da Kina nije civilizovana zemlja, oni koji su među vodećim svetskim silama. A jesu li jemenski Huti civilizovani. Zamislite Ameriku, Nemačku i Jemen na istoj strani. Kako to kada se sretnem sa pokojnim Raisijem, kažu mi šta radim sa diktatorom. Ali im ne smeta kada sa Iranom glasaju protiv Srbije. Kako ne pominju da je Iran glasao za. Ja nemam problem sa njima, ali oni koji imaju problem sa Iranom odjednom shvataju da su oni "civilizovana zemlja"., naveo je Vučić, ističući da je uspjeh Srbije što je pokazala snagu na globalnom nivou.

"I što smo pokazali da su ljudi siti laži i obmana koje dolaze od velikih sila koje su neretko sa Zapada. Kad su nam Austrijanci i Nemci određivali šta treba da radimo, samo su nam napravili probleme. Mi treba sami da rešavamo naše probleme. Mi smo mala zemlja, mi treba da gledamo šta ćemo da radimo sa EXPOM, kako da mladima olakšamo život, kako da poboljšamo naše zemlje. U ponedeljak ću pričati sa Bošnjacima ovde u Srbiji. Mi imamo jednu zemlju, moramo da gledamo u budućnost", poručio je predsjednik Srbije.

Zahvalan je, kako kaže, patrijarhu srpskom Porfiriju, ali i Mustafi Jusufspahiću, sa kojim se čuo gotovo svaki dan dok je bio u Njuojrku.

"Mi smo napravili neke tačke na kojima smo radili svaki dan. Ja sam dosadio svima u ministarstvu, ja sam dosadio svima u Njujorku. Oni kada meni kažu da su završili, ja im kažem nisu, morate još. Ja sam beskrano zahvalan šeiku Muhamedu, a o Kini ne smem da govorim", dodao je on.

Rekao je da su "dve dame iz dve izuzetno moćne evropske zemlje su izašle iz sale, i bile šokirane rezultatom".

"One su govorile da je ovo najtužniji dan. Ja sam rekao da je tužan zato što im je jedina namera bila da obeleže i osude jedan narod bez presude. Da su nas ovi iz Evrope hteli da koriste nekada za neke stvari, mogli smo da uradimo mnoge stvari za Evropu, ali oni to ne žele, oni samo žele da mi bespogovorno slušamo. Oni samo mogu da imaju mozak, mi treba da budemo primači faksa", ocijenio je Vučić, dodajući da on "treba sada da kažem e živele vaše evropske vrednosti".

"Vidim i zastava ih zabolela. Došla je jedna žena na početku i rekla mi da je zabranjeno korišćenje zastave u sali. A onda su gore došle srpske žrtve, i došle su bošnjačke žrtve. Obezbeđenje je sprečilo dva incidenta. Srpske žrtve su donele srpsku zastavu. Ja sam pokazao poštovanje i prema jednima, i prema drugima. Ali tamo se radilo samo o jednom narodu. Da naš narod proglase za genocidni. A kako bolje i lepše da im kažem da to ne prihvatamo, i na kraju smo ih pobedili sa 23 razlike, ubedljivo! Ja sam smatrao da pokažemo koliko se ponosimo svojom zastavom, srpskim rodom, ne vređajući nikoga. Nijednu ružnu reč nisam rekao o Bošnjacima ili srebreničkim žrtvama. Sve što su hteli je da Srbiji zadaju udarac", zaključio je on.

