Vučić objavio kad će Srbija ponovo na izbore

BEOGRAD - Aleksandar Vučić obratio se u nedjelju veče na drugoj konferenciji za medije u izbornom štabu liste "Srbija ne sme da stane", odmah nakon prvih rezultata izbora, gdje je između ostalog spomenuo i kada bi Srbija ponovo mogla na izbore.

Spominjanje izbora uslijedilo je nakon opisivanja kako je izgledala kampanja političkih partija ove godine, piše Telegraf.

"Sad nešto da od mene kao političkog veterana nauče učesnici na političkoj sceni. Mnogi misle da dođe vreme da neko dođe na vlast zato što je on tako odlučio, zato što dugo nije bio na vlasti ili zato što je neko drugi dugo bio na vlasti. Nikada to nije razlog. Neko može da bude mnogo dugo na vlasti ako dobro vlada iako je to veoma redak slučaj. Ali morate da vodite drugačiju kampanju, našim protivnicima da se zahvalim jer su izabrali najlošiji put... Nađite način da predstavite svoj program a ne da napadate nečiju porodicu. Imate vremena do 2027. godine da to naučite", poručio je, a potom potvrdio:

"Sledeći izbori će biti 2027. godine, tada ćemo imati predsjedničke, parlamentarne, beogradske, osim ako se nešto ne desi u međuvremenu, pokrajinske, a do tada je vrijeme da razvijamo svoju zemlju."

Potom je čestitao na izbornim rezultatima protivnicima, zatim zahvalio našem narodu iz cijelog regiona, ljudima koji pripadaju drugim narodima, jer je i "u Novom Pazaru odneta ubedljiva pobeda"...

