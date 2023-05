Vučić objavio priču o orlu i vranama i otkrio pouku (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu video snimak naslovljen "Ima jedna priča o orlu i vranama" u kojem se kao pouka navodi da treba gledati samo naprijed, "jer svojim uspehom ćeš uništiti svoje dušmane".

"Ima jedna priča o orlu i vranama... Kaže kad njega vrane napadnu, on leti toliko visoko, ne brani se nikako. Tako da one same otpadnu, jer one ne mogu dostići njegovu visinu. Pouka ove priče, brate moj, gledaj samo napred, jer svojim uspehom ćeš uništiti svoje dušmane. Idi toliko visoko da tvoji dušmani će sami otpasti", navodi se se u snimku.

Predsjednik Srbije je napisao da je taj snimak dobio od jednog Krajišnika.

"Ovo sam dobio od jednog Krajišnika, meni poznatog, i dopalo mi se. Hvala mu. Pogledajte, možda se i vama svidi", naveo je Vučić, prenosi Tanjug.