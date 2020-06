Vučić osudio napad na Trifunovića

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je napad na lidera PSG Sergeja Trifunovića i naveo da je užasno kada je bilo koji učesnik u političkom životu napadnut, ali je, ističe, važno da je država brzo i efikasno reagovala i uhapsila oba napadača.

Vučić je u Hit tvitu istakao da Trifunović nije osoba sa kojom bi SNS gradio političke saveze, jer je njegova politika gotovo potpuno suprotna politici koju vode on i njegova SNS, ali da to ne znači da bilo ko ima pravo da bilo kome fizički prijeti i ugrožava.

Napad na Trifunovića Vučić vidi kao posljedicu činjenice da postoji jedan ekstremni dio društva, koji nema šta politički da ponudi, ali lično želi da bude u vlasti.

Vučić je sinoć u emisiji Hit tvit rekao da je strahovito važno sto je država reagovala brzo, efikasno i što su obojica napadača na Trifunovića uhapšena, te dodao da je sad na tužilaštvu da sprovodi postupak.

"Ko je koga opsovao, da li je šutnuo bicikl ili ne, da ne ulazimo u to, čak i da je opsovao, u šta nisam sigruan, nemate pravo da koristite silu i ne možete se tako ponašati", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da Trifunović nije osoba sa kojom bi SNS na bilo koji način gradila političke saveze.

"On je do pre nekoliko dana jednu baku, komšinicu, nazvao droljom, vašu koleginicu sa RTS prostitutkom, za svoje političke protivnike je izmišljao da imaju i decu koju kriju, njegova politika je u svemu potpuno suprotna u odnosu na ono što se ja zalažem", rekao je Vučić

Napadi kao današnji na Trifunovića posljedica su činjenice, ističe Vučić, da postoji ekstremni dio društva koji ne vidi svoju budućnost u politici, ne može da ponudi ništa ljudima, ali želi da bude na vlasti.

Dodao je da se to nikada nije dešavalo, navodeći da je on kao predjsednik doživio da ga lider Dveri Boško Obradović pokušava sprečiti da uđe u parlament, da je došlo do tuče ispred parlamenta...

"Nemam sumnje da i mi nešto moramo da promenimo i zato sam pre više od dva meseca prestao da izgovaram njihova imena, na bilo koji način da ih pominjem, napadam, da ne odgovaram na uvrede, koje trpim svakog dana i ja i moja porodica i politička partija", rekao je on.

Kaže da je to dobar uvod u drugačiju atmosferu, a da će se najvažnije dešavati u parlamentu, jer, kako kaže, najnovije istraživanje koje je video pokazuje da će u skupštinu ući i PSG i druge stranke.

"Imaće svoju šansu da pokažu svoje političke stavove, da pokažu šta misle i ta vrsta političke borbe će se preneti sa ulica na parlament", rekao je Vučić.

Dodaje da će to mnogima da smeta, posebno, kako kaže, tajkunima i vlasnicima medija koji žele drugačiju Srbiju, u nemirima.