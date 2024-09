Vučić otkrio detalje obaveznog služenja vojske u Srbiji

GUČEVO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Gučevu sa predstavnicima vojske razgovarao o vraćanju redovnog vojnog roka koji bi za muškarce trajao 75 dana, dok bi za žene bio dobrovoljan, kao i da bi mogao da bude uveden za oko godinu dana.

"Mi smo sada razgovarali oko vojnog roka i verovatno ćemo doneti tu odluku. Procene u ovom trenutku još nisu završene i razgovori", rekao je Vučić tokom obilaska taktičko-tehničkog zbora opreme i naoružanja koje koriste pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije.

Dodao je da tu ima nekoliko drugih problema, ali da mora da se pokuša i da se sačuvaju ljudi u zemlji.

"Da nam ne odlaze zbog izuzetno, inače, kratkog vojnog roka, koji bi bio obavezan za muškarce, dobrovoljan za žene. Ali bi rok bio dva meseca plus 15 dana vežbe, što će reći 75 dana. Mislim da je to minimalno nešto što svako može dati svojoj državi", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je rekao i da će se odrediti ne beznačajna novčana naknada za vrijeme koje provedu u kasarnama Vojske Srbije.

"I tu odluku moramo brzo da donosimo, iz mnogo razloga, ali moramo pre svega da sačuvamo one mlađe ljude koji su vezani za IT sektore i da im damo posebne uslove da mogu da idu, ali to moramo da se dogovorimo kako da izvedemo sa Vojnotehničkim institutom, sa našim jedinicama veze, da mogu svojim znanjima da doprinesu, a da ne moraju da prolaze pešadijsku obuku kroz koju je svako od nas prolazio i kroz sve drugo. Zato što hoćemo i te ljude da sačuvamo u ovoj zemlji, a da svojim znanjem najviše u tih 75 dana doprinesu svojoj zemlji. Tako da tražimo sad sve modalitete i uskoro ćemo izaći pred vas i sa tim koliko i kako će biti to plaćeno, uz obezbeđenje najboljih uslova za naše vojnike", rekao je Vučić.

Naglasio je da su se dogovorili i da se u različitim krajevima Srbije obnove kasarne.

"Videli ste kako izgleda kasarna lepo u Loznici, do Sombora, Kladova, Pirota, Surdulice, biće i u Priboju i u Kraljevu i mnogim drugim mestima. Mi kad krenemo od Valjeva pa do Prijepolja, nemamo više četu vojske nigde, tako da sad ćemo to da menjamo i polako da obezbeđujemo tu dubinu rezerve koja u slučaju bilo kojeg agresorskog napada može da nam omogući pomoć. Obaveza se svodi na svega 75 dana, dakle pet puta manje nego što sam ja služio. Tako da to nije baš neki veliki problem, ali za našu armiju je od izuzetnog značaja. I za našu ukupnu osposobljenu zemlju. To je nama novih 100 miliona evra u budžetu, ali mislimo da će se na različite načine vratiti ljudima", rekao je Vučić.

Kaže da kad, na primjer, u Somboru imate 600-700 vojnika, onda morate računati puta tri jajeta dnevno, najmanje, mlijeka, hljeba i svega drugog.

"To su fabrike za gradove u kojima će da bude. To je novi život u tim gradovima, to je više potrošnje u restoranima, kafanama, u svemu drugom", naveo je Vučić.

