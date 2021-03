Vučić otkrio kada će se vakcinisati

BEOGRAD - Vakcinišem se u ponedjeljak ili utorak, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Rekao sam, kada pređemo broj od milion revakcinisanih, a očekujem da će to biti u ponedjeljak ili utorak", rekao je on na pitanje kada će se i on vakcinisati.

Prema njegovim riječima, primetno je da broj oboljelih u južnoj Srbiji raste, zbog čega je odlučio da će vakcinu primiti u nekom manjem mjestu u kom će pozvati sve da se vakcinišu.

Vučić je ranije najavio da će se vakcinisati kineskom vakcinom Sinofarm, kako je rekao prije četiri dana, "prvi ili drugi dan nakon što novi kontigent vakcine stigne iz Kine u Srbiju".

