Vučić otkrio kako je "ubijedio" Jokića da igra za Srbiju

Košarkaška reprezentacija Srbije pred sobom ima prvu utakmicu na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je dobila i najteži mogući zadatak pošto igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U susret tom meču, Telegraf je došao u mogućnost da postavi i jedno pitanje predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću koji je na neki način uticao na to da Nikola Jokić zaigra za Orlove na ovom turniru.

Tačnije, postojalo je mnogo pitanja oko toga da li će Nikola Jokić ovog ljeta igrati za selekciju Srbije ili će morati da odmori nakon još jedne teške sezone. U jednom momentu je čak i predsjednik Aleksandar Vučić poslao javni apel njemu da zaigra, a već idućeg dana se Nikola pronašao na spisku. Slučajno ili ne, nikad nećemo znati.

Samim tim, Vučić se trenutno nalazi u Parizu, a Telegraf mu je postavio pitanje o Nikoli Jokiću i njegovom ubjeđivanju, kao i samim očekivanjima od meča.

"Mile (Dodik) će da navija za obojicu i za mene i za njega", započeo je Vučić o utakmici, pa se okrenuo na tu molbu Jokiću.

"Tako što sam ga javno molio, ali mislim da nisam dao doprinos. On je odlučio, ja sam samo mogao da ga molim. Ja bih želeo da bude porodica njegova na okupu, da mu brata ne gone Amerikanci. Mislim da imamo dobro ekipu, jedini nemamo strance u ekipi. Nismo kupovali nečije državljanstvo. Svi koji dođu od Crnogoraca, Hrvata, kupuje za pozicije koje su deficitarne. Kod nas igraju oni koji su odrasli u našoj zemlji i koji su imali državljanstvo Srbije. Posebno sam ponosan zbog toga. Verujem da će da dođu do zlata ili srebra. Video sam da je Australija pobedila Španiju. Mnogo su to opasne reprezentacije, više se plašim Kanade, nego Amerike. Mnogo su gadna reprezentacija sa Šejom i Marijem. Verujemo u naše momke, pobedili su Kanadu na Filipinima. Sutra im želim sreću", kazao je Vučić.

