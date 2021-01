Vučić otvorio Balkanski tok

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je rano jutros novi gasovod koji kroz Srbiju prolazi od bugarske do mađarske granice.

- Ovo je za nas velika i važna stvar. Dosad smo griješili što smo skupo naplaćivali priključke pa su ljudi koristili čvrsta goriva umjesto gasa koji je čistiji - rekao je tom prilikom Vučić i dodao ta ćemo to promijeniti i da gas sekundarnom mrežom treba da stigne do mnogih mjesta širom Srbije.

- Ovo je važan dan za Srbiju, neka gas krene i da budemo još uspješniji. Živjela Srbija i živjelo prijateljstvo Rusije i Srbije - rekao je Vučić.

Vučić je u Gospođincima kazao da se sa tog mjesta razvodi gas kroz sistem primarnog i sekundarnog gasovoda. Vučić je podsjetio da je za dopremanje gasa preko Ukrajine i Mađarske u Srbiju naplaćivano dodatnih 30 dolara, plus 18 dolara za razvoz po teritoriji Srbije.

- Maloprije je gas potekao i krenuo na teritoriju Republike Srbije. Gas nabavljamo po cijeni do 155 dolara za kubni metar. Troškovi transporta su nam daleko niži sada nego prije, bilo je 48 dolara a sada na to trošimo između 12 i 14 dolara ukupno. Imajući u vidu visoku cijenu izgradnje gasovoda, važno je i to što to što ćemo od transporta moći da otplaćujemo kredite za izgradnju - kazao je predsjednik Srbije.

- Najvažnije je što ćemo sada moći da privučemo investitore time što ima gasa za fabrike, ovo nam garantuje izvjesniju i sigurniju budućnost - istakao je.

Predsjednik Srbije najavio je jutros da će vrlo brzo, već za 10 ili 15 dana, biti iznijeti prijedlozi za značajno sniženje cijene priključka na gas za domaćinstva u Srbiji.

- Sljedeće nedjelje ćemo se sastati s predstavnicima vlade i Srbijagasa da pronađemo način da priključak na gas košta dosta manje - najavio je Vučić.

Vučić je čestitao izvođačima na uspješno obavljenom poslu i poželio srećnu Novu godinu.

Harčenko: Obezbjeđena energetska stabilnost Srbije

Izgradnjom i puštanjem u rad Balkanskog toka, dijela gasovoda Turski tok, od bugarske do mađarske granice, potpuno je obezbijeđena energetska stabilnost i bezbjednost Srbije, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

Harčenko je, rano jutros, prisustvovao puštanju gasovoda u rad.

- Završen je najvažniji dio jednog od globalnih projekata naše zajedničke saradnje. Ovaj gasovod obezbijediće stabilnost i samoj Srbiji dalje mogućnost za dalji razvoj unutrašnje infrastrutkure i potpuno će biti obezbijeđena energetska stabilnost i bezbjednost i stabilne isporuke energenata - rekao je Harčenko.

On je dodao da se izgradnja gasne infrastrukture potpuno uklapa u smjernice privrednog razvoja, koje je uoči Nove godine iznio predsednik Srbije.

- Ovaj gasovod obezbijediće i energetsku sigurnost i šireg regiona, centralne Evrope - ukazao je Harčenko.

Bajatović: Gas iz ovog gasovoda treba Evropi

Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović rekao je da je ugrađena najsavremenija oprema.

- Nemamo nikakvu dilemu da će kapaciteti biti korišćeni 100 odsto - rekao je Bajatović.

Inače, dužina magistralnog gasovoda u Srbiji je 403 kilometra od bugarske do mađarske granice, odnosno od Zaječara do Horgoša.

Gasovod Turski tok je projekat ruskog Gasproma i turskog Botaša koji bi trebalo da obezbijedi stabilno snabdijevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope. Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka i Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Srbija i Bugarska taj dio gasovoda nazivaju Balkanski tok. Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Ova količina energije dovoljna je da zadovolji potrebe 15 miliona srednjih domaćinstava.