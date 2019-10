Vučić poklonio Junkeru vinjak star 40 godina

BRISEL – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poklonio je predsjedniku Evropske komisije Žan Klod Junkeru vinjak star 40 godina, za koji je kazao da smo srećni što možemo da ga prodajemo u Moskvi i Briselu.

"Junker je rekao da je to super i u redu. Probali smo ga zajedno kada je bio u Beogradu. Inače on uopšte nije pijanac, kako to neki zluradi ljudi tvrde, već fantastičan čovek, koji će nam, uz Mogerini, nedostajati u svakom smislu“, rekao je on.

Za Srbiju je, kako je dodao, važno da vidimo šta su njihovi stavovi i da guramo svoju politiku sa svima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je i dalje strateški cilj Srbije put ka EU, ali da taktički moramo da se prilagodimo, jer je "sudija odlučio da promeni pravila u toku igre".

Vučić je, nakon večere lidera Zapadnog Balkana sa odlazećom visokom predstavnicom EU Federikom Mogeriji, u izjavi za Pink, naglasio da taj naš strateški put niko i nikada neće moći da dovede u pitanje. Prenio je da je sastanak bio dobar, otvoren, na kojem je rečeno sve što su učesnici imali da kažu.

Prenio je da je na sastanku bilo riječi o jednom nivou odnosa prema EU, kao i drugom nivou odnosa u regionu.

"Srećan sam jer su više nego ikada ljudi razumeli da treba da gledamo sebe, da razgovaramo otvorenije, sačuvamo mir i stabilnost", istakao je Vučić.

Kazao je da će zemlje regiona nastojati da se sastaju sve češće bez evrospkih posorednika, i razmotre rješavanej problema.

"Sigurno će biti dva koraka napreda i, ponekad, jedan ili jedan i po unazad, ali za dve godine ćemo napraviti veliki pomak koji će imati kao rezultat smanjenje napuštanja građana", uvjeren je on.

Ukazao je da je većina učesnika bila razočara odlukama Savjeta EU o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, ali da je on u ime Srbije rekao da mi nismo, jer smo znali da će tako biti, o čemu je, kako je podsjetio, govorio Zoranu Zaevu prije godinu i po u Vranju.

Istakao je da će Srbija nastaviti ekonomske reforme, i rekao da očekuje izvještaj prema kojem je u trećem kvartalu ostvaren rast od četiri odsto, kao i da očekuje da ćemo preći plan koji su Svjetska banka i MMF zadali.

"Reforme provodimo zbog nas i naših ljudui. To je strateški put, a taktički moramo da se prilagođavamo, jer sudija je odlučio da menja pravila u toku igre. Tako može u toku igre i da se promeni vreme, pa morate da šutirate sa 20-30 metara kako bi lakše dali gol po klizavom terenu", ilustrativno je objasnio situaciju dodajući da će Srbija nastaviti da sarađuje sa svima u svijetu.