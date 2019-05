Vučić poručio Kurtiju: Protesti u Tirani me ne zanimaju!

BEOGRAD -- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ga ne zanimaju protesti u Tirani, jer je, kako kaže, "navikao na demonstracije".

Kako javljaju mediji, pokret Samoopredeljenje organizovao je večeras protest u Tirani zbog dolaska Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika na skup "Brdo-Brioni" koji se odžava u tom gradu.

Demonstranti koji nose zastave Albanije i Oslobodilačke vojske Kosova, kako se navodi, protestuju u blizini Skenderbeg trga, kao i sjedišta predsjednika Albanije i kancelarije premijera.

"Ja sam na demonstracije navikao. Danas sam sa tri strane imao demonstrante. To što će da protetsuje Aljbin Kurti (predsednik Samoopredeljenja) to mi nije na čast. Nisam fasciniran što će da organizuje neke proteste. Bio bih fasciniran da postigne neki rezultat", rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa potpredsednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem.

Govoreći o taksama nametnutim Srbiji od Prištine Vučić je kazao da "ne možete da razgovarate sa nekim ko ne poštuje nešto što je potpisao pre 13 godina".

"Ako ste potpisali CEFTU 2006. a Srbija vam i 2008. kada ste proglasili nezavisnost Kosova nije ukidala pravo da nešto prevozite kroz centralnu Srbiju, ne možete to da radite. To mora da bude jasan stav Evrope. Kada bude jasan stav Evrope onda će morati i Priština to da poštuje", rekao je Vučić.

On je kazao da vjeruje da će to ići u tom smjeru i da će Srbija dobiti podršku Federike Mogerini.

Govoreći o sastaku sa Salvinijem Vučić je rekao da Italija, iako je priznala Kosovo, želi da bude dio rješenja, ali i da razumije poziciju Srbije.