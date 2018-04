Vučić poručio Tačiju: Mi smo za mir, ne za puške

Komentari: 2

Politički Komesar

Vucic je pored Dodika najjaci politicar ovih prostora. To sto on ne odgovora Taciju istom mjerom, ne znaci da ne moze. Samo se ponasa inteligentno i u sklopu trenutne politicke situacije u svijetu. Igra na kartu mira i stabilnosti, sto Zapad veoma cijeni. Ocigledno je da su Albanci izfrustrirani trenutnom situacijom, jer to ispolijevaju svojim bahatim ponasanjem. To je znak da Srbija vodi pametnu politiku, tako treba da nastavi sve dok projekat nezavisno Kosovo ne bude potpuno neodrziv.