Vučić poslije sastanka sa Pahorom: Uvereni smo u podršku Slovenije

Stara kuka

Nikako mi nije jasan ovaj Vučićev optimizam da će Srbija imati podršku SLO. Kako to ako Pahor lobira da sve zemlje EU priznaju šiptarsku nezavisnost, a SLO je do sad uvek podržavala stavove protiv Srbije. Jeli to vlast u Srbiji očekuje podršku SLO za priznanje nezavisnosti koju su samoproglasili šiptari.