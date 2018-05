Vučić prepreka da se pitanje Kosova riješi "iza kulisa"

BEOGRAD- Prebacivanjem pitanja Kosova i Metohije u sferu javnosti, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, umanjuje šansu da one zemlje koje su promoteri lažne kosovske nezavisnosti to pitanje riješe "iza kulisa", smatra politički analitičar Dragomir Anđelković.

Evidentno je da je pitanje Kosova dominiralo posljednjih dana razgovorima srpskog predsjednika sa vodećim političarima u Evropi, a Anđelković smatra da Vučić zapravo koristi poboljšani imidž Srbije i svoj dobar imidž na Zapadu da temu KiM nametne svjetskim medijima, kao i da iskaže "našu spremnost na kompromis i nespremnost da kapituliramo".

"Ako se rešenje kosovskog problema učnini javnim i transparentnim, mnogo je manji prostor da nas neko iza kulisa ozbiljno povredi i da nam nanese štetu. Oni koji žele da nam otmu Kosovo do kraja, imaju cilj da to zapadna javnost ne vidi kao otmicu, već kao pravično rešenje", konstatuje Anđelković.

S obzirom da se približava 20. godišnjica od NATO agresije na Srbiju, navodi Anđelković, mnogi na Zapadu smatraju da je to godina zaokruživanja kosovske lažne nezavisnosti.

Prema Anđelkovićevim riječima, Beograd je pod velikim pritiskom da nađe modalitet normalizacije odnosa sa Prištinom, koja traži, kako kaže, priznanje Kosova bez da "juri priznanje", a od Srbije traži da omogući Kosovu da uđe u UN i da ga tretira kao državu.

"Beograd nije spreman da to uradi i krenuo je u protivofanzivu", podvlači Anđelković i dodaje da osim pritisaka da nađemo rješenje, pritisakaju nas i da iznesemo svoje zahtjeve kako bismo i mi nešto dobili.

Još jedan od problema sa kojim se Beograd suočava, tvrdi Anđelković, jeste "izbjegavanje satanizacije", koja podrazumjeva, objašnjava on, da zapadni centri moći podstiču Albance da krenu u nekakavu novu "Oluju 2" na Sjeveru Kosova, a Srbiju i Srbe prikažu u negativnom svjetlu kao devedesetih godina.

"Beograd snažnom diplomatskom ofanzivom i kooperativnošću sprečava tako nešto, jer nekom ko pruža ruku i ko je spreman da se dogovara ne može da se pripiše etiketa ekstremiste", kaže Anđelković.

Da li će aktivnosti predsjednika uroditi plodom i da li će do kompromisa doći - na to pitanje Anđleković odgovara da to zavisi i od druge strane, jer "kompromis nikada nije rezultat delovanja samo jedne strane".

"Srbija je učila sve da pokaže kooperativnost, da pokaže spremnost na kompromis i isto tako da pokaže da nije spremna da da sve. Na zapadnim političarima je da izvrše pritisak na Albance da oni shvate realnost i prihvate dogovor. Treba im razbiti iluziju da će dobiti sve što su zamislili, već da moraju nešto i dati", zaključuje Anđelković.