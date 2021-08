Vučić prokomentarisao incident između Bjelogrlića i Antonijevića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je komentarišući incident između Bjelogrlića i Antonijevića da je to nevjerovatno licemerje.

On dodaje da ti ljudi smatraju da su elita i da su iznad običnih ljudi.

"Mi prisustvujemo jednoj vrsti neverovatnog licemerja, a to je da je sve dozvoljenoj lažnoj eliti koji su iznad nas, primitivnih glupana koji ne idemo na odmor. Oni imaju pravo da tuku ljude, a ako ih pitate da li su platili odmor onda reaguju", rekao je Vučić.

Vučić je objasnio da bi obrnuti scenario bio i te kako osuđen, u ovim okolnostima mnogi pokušavaju da umanje ono što se dogodilo.

"Očigledno je problem kod Gage Antonijevića što je pristojan čovek, što je pristojno rekao državi hvala što je platila deo za 'Daru iz Jasenovca' i 'Zaspanku za vojnika'", kaže Vučić.

Vučić je rekao da je Antonijević presjekao Gordijev čvor nemiješanja dodvoravanja svima u svijetu, i nemiješanje u srpska istorijska pitanja. Takođe je dodao da je Antonijević bio u nemogućoj poziciji da se odbrani, da je sjedio, gotovo ležao, i da ne želi da ulazi u razloge sukoba, ali da ono što je poruka države:

"Kao što nismo dozvolili u slučaju Stefanovića, tako država ne sme da žmuri kada neko bude udaren 10 ili 12 puta, i da mora da se kazni nasilje. Nasilju se mora stati u kraj", rekao je Vučić.

"Da je bila situacija obrnuta i da je Gaga Antonijević napao Bjelogrlića, zamislite kakav bi haos nastao. Da li bi i tada to bila kafanska svađa", upitao je Vučić.

"Je li moguće da smo postali bolesni svi, da smo u stanju da opravdamo sve kako bismo zauzeli političku stranu, pritom Gaga Antonijević i ne pripada nijednoj političkoj strani, pretpostavljam ni Bjelogrlić", rekao je Vučić.

"Reći nekome ko udara 'pozlatila ti se ruka', to govori o tome da ne postoje nikakvi principi. Vi pokazujete da vas principi ne zanimaju", rekao je Vučić.

Podsjetimo, reditelj Gaga Antonijević biće u utorak, 24. avgusta gost Jutra na TV Prva.

O oznakama medija na Tviteru

"Oni su pod broj jedan - etiketirali ljude, u morlanom, u političkom, u svakom drugom smislu. Oni nisu etiketirali tajkunske, lopovske medije, one koji peru pare. Oni su etiketirali one medije koje čak ni ne finansira Vlada Srbije. Razumeli smo svi vrlo dobro oduvek da je to političko oruđe u rukama Pentagona ili CIA, sasvim nebitno", rekao je Vučić.

"Oni vam time spuštaju vidljivost, oni vam time smanjuju zaradu. To je prava, pravcata cenzura", dodao je Vučić.

(B92.net)