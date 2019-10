Vučić prozvao britanskog ambasadora zbog fotografije sa Kurtijem

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postavio je danas pitanje ambasadoru Velike Britanije u Prištini Nikolasu Abotu koga je pitao na čijim su izborima pobijedili Aljbin Kurti i njegov pokret Samoopredjeljenje.

"Pitanje za ambsadora VB u Prištini: Na čijim izborima su pobedili Kurti i njegova partija i koje države je zastava pred kojom ste se, Vaša Ekselencijo, ponosno slikali sa Kurtijem? Pitaću Vas ovo sve dok ne dobijem odgovor", napisao je Vučić na Twitteru.

Vučić i Ebot sastali su se nedavno u Prištini, a na početku susreta fotografisali su se ispred zastave Albanije.

The question for the UK Ambassador in Pristina: Which elections did Kurti win, in what country? And the flag you stand in front of with him belongs to which country, your Excellency? I will keep asking until you provide the answer to these questions. pic.twitter.com/ztvUP9xVCb