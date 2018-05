Vučić prvi od državnika sa Putinom poslije inauguracije

ANKARA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da Srbija ima veliku čast da njen predsjednik bude prvi od stranih državnika koji će vidjeti predsjednika Rusije Vladimira Putina poslije inauguracije.

"Nema stranih državnika na inauguraciji niti političara, ima ljudi pozvanih po nekom drugom osnovu. Imaćemo priliku da sa Putinom sutra uveče razgovaramo i ono što je i mene iznenadilo, on će za nas da priredi i večeru posle sastanka i to uoči same Parade pobede", rekao je Vučić za RTS.

"Mislim da ćemo na Paradi biti prisutni samo premijer (Izraela Benjamin) Netanjahu i ja", naveo je Vučić.

Istakao je da je to ogromna čast za Srbiju, što govori o iskrenim i istinskim prijateljskim odnosima između Rusije i Srbije.

Vučić je naglasio da se Srbja pokazala kao korektan partner koji, kada je Rusiji teško, "ne zabija noža u leđa".

"Mi ne bi trebalo da zaboravimo da su nam oni beskrajno mnogo pomagali, posebno 2015. u SB UN, ali i svih ovih godina po mnogim važnim pitanjima bili su na našoj stranih i podržavali poziciju Srbije. I uvek govorili onako kako Srbija bude mislila i o svom teritorijanom integritetu i odnosima sa Prištinom i mnogim drugim stvarima, poštovanja Dejtonskog sporazuma u BiH, Rusija je uvek bila uz nas", naveo je Vučić.

Predsjednik Srbije ističe da će razgovarati sa Putinom o unapređenju ekonomskih odnosa, pošto imaju "bum naše trgovinske razmjene" i da imamo mnogo mogućnosti za unapređenje naše saradnje.

"Uputiću zvaničan poziv Putinu, a dobiće poziv i mnogi drugi svetski lideri da krajem godine, videćemo da li ćemo zajednički dve velike srpske pobede iz Prvog i Drugog svetskog rata - ulazak srpske vojske u Novi Sad i oslobođenje Beograda - da spojimo, i napravimo jedan veliki događajaj između 20. oktobra i 5. novembra", naglasio je Vučić.