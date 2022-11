Vučić prvi put o krizi na KiM: Reč je o velikim, gotovo tektonskim promenama

​BEOGRAD – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prvi put od početka krize na Kosovu i Metohiji, te na samom početku istakao da se radi o velikim političkim promjenama.

"Reč je o velikim političkim, gotovo tektonskim promenama. Posle 10 godina Srbi su doneli odlike da napuste prištinske institucije", podsjetio je Vučić.

On kaže da su besmislene priče da su oni to uradili "po naređenju Beograda", već oni koji to govore ne žele da sagledaju šta Srbi žele i sa kakvim problemima se suočavaju.

Vučić je istakao da je važno da ljudi znaju kroz šta su prošli u prethodnim decenijama i u prethodnih nekoliko mjeseci.

"1999. godine smo izgubili praktično suverenitet na KiM, a 2004. godine je krenuo pogrom, 2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost."

Podsjetio je na politiku "standardi pre statusa", poslije čega su uslijedila ubistva Srba, a onda su Albanci nagrađeni od Zapada priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti.

Istakao je da su teške pregovore počeli 2012, 2013. godine.

"Teško je porediti ih sa onim iz 1998. i 1999, kada su bili veći i teži jer su posledice bile veće i teže. Ali od tada, ovi su bili najveći i najteži. Briselskim sporazumom smo kupili 10 godina mira. Imamo najbrži rast u regionu", rekao je.

Predsjednik Srbije je kazao da su Srbi svaki put željeli da napuste institucije kad bi Priština nešto uradila.

"Savetovao sam ih da to ne rade i slušali su me, jer sam uvek bio uz narod. Verovali su mi. Bar 20 puta sam ih sprečavao. Onda je došao jun i prvi incident. Prvi put pričam o tome, te noći je moglo da dođe do velikog, nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga spremali, Srbi nisu hteli da se sklone", rekao je.

Kako kaže, molio je Srbe da pomjere barikade.

"Posle 11 sati su mi rekli da će to uraditi zato što ih ja molim, inače ne bi ni zbog čega drugog. Ja sam otišao u Brisel u avgustu, znam da moramo nešto da postignemo, ne mogu da ostavim ljude da moraju da dolaze sa vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Pritom je sve to podržavano od dve velike sile", kazao je on.

Kazao je da je bila velika panika, kao i da se očekivalo da za 10 dana bude haos.

"Naš predlog koji Albanci ne mogu da odbiju. U tom trenutku međunarodni predstavnici dođu do mene u hotel i pitaju da li mogu da im garantujem. Ja im kažem da moja reč znači više nego nečije zakletve. Jedan američki i jedan evropski predstavnik mi kažu da se pobrinem, a da će oni naterati Kurtija da odustane od tablica na godinu dana".

Rekao je da su Srbi sa KiM imali sumnje poslije njegovih molbi da prihvate dogovor sa Prištinom o ličnim dokumentima.

Dodao je da je imao obećanje da će biti u redu za tablice, ali da je takođe je imao obećanje i da će biti u redu za izbore.

Kako je kazao, nakon toga je došao Berlinski proces i da potpisuje tri sporazuma.

"Tog dana u Berlinu, da bi nas ponizili, Kurti daje izjavu koja se tiče SZO, da se to nikada neće destiti. A onda je rekao da ovo za tablice ide fazno, da vas malo kažnjavamo sa po 150 evra, pa ćemo da vam oduzimamo tablice, pa i automobile. Predstavnici Kvinte obmanjuju javnost kada kažu da ima pravo da oduzima tablice. Pozivaju se na pogrešan član. Znaju, nego se prave blesavi. Ne smeju da kažu, jer je za njih Kosovo nezavisna država. Smenio je Nenada Đurića. Nemaju pravo to da rade".

Predsjednik Srbije je kazao da su se desile tri ključne stvari zbog kojih Srbi više neće da trpe: nema ništa od SZO, tablice, smjena Nenada Đurića.

Istakao je da je odluka o napuštaju institucija mnogo teška.

Predsjednik Srbije je podsjetio na to da neki na Zapadu govore da "neće Republiku Srpsku na Kosovu i Metohiji".

"Što, ne valja vam Republika Srpska? Što mrzite Republiku Srpsku? Zato što mrzite Srbe. Čak ni ono što ste sami kreirali u Dejtonu mrzite. Misle da zato što su veliki i moćni mogu da se iživljavaju nad nama. Kad nas doterate u ćošak onda ne možete više da se iživljavate nad nama" podsjetio je.

Vučić je rekao da ne misli da je Amerikancima stalo do sukoba, čak naprotiv.

"Što bi Amerikancima sada bio potreban sukob? Ne treba im. Ponašali su se korektnije nego mnogi Evropljani. Uvek će biti na strani 'svog čeljadeta od 14 godina'. Oni će da čuvaju i brane svoje 'čeljade', ali su u stanju da kažu tom 'čeljadetu' da nije komšija uvek u svemu kriv i da ne smeju da ga udaraju", rekao je.

Kazao je da ako Amerikanci budu pametni i fer, reći će KFOR-u i Euleksu da će oni da uređuju mir na sjeveru KiM.

Vučićeva direktna poruka Aljbinu Kurtiju: Učiniću sve

Vučić je naglasio večeras da će Srbija pokušati na sve načine da sačuva mir i stabilnost.

On je poručio Kurtiju da se drži onoga što je dogovoreno.

"Sad malo Zajednica srpskih opština i povlačenje odluke o tablicama, da se Aljbin Kurti drži slova onoga što je potpisano. Kad to naučiš, onda možemo dalje", rekao je Vučić.

On je rekao da će uraditi sve da sačuvaju živote njihovih ljudi, a da je legitiman stav da neko to neće, ali se onda mora izabrati drugi predsjednik.

"Ja to neću. Učiniću sve da zaštitim narod od onih koji bi da ga pobiju", rekao je Vučić.