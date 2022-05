Vučić razgovarao sa Putinom; Oglasio se Kremlj

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Vučić i Putin razgovarali su telefonom o situaciji u Ukrajini i razvoju događaja oko Kosova, saopštio je Kremlj.

"Održan je telefonski razgovor predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučicćem… Dogovoreno je, između ostalog, da Rusija nastavi nesmetane isporuke prirodnog gasa Srbiji", navodi se u saopštenju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je sa šefom ruske države Vladimirom Putinom dogovorio povoljan aranžman za uvoz gasa iz Rusije, kao i da će za Srbiju ostati cijena koja se zasniva na stopostotnoj naftnoj formuli.

„Imali smo vrlo dobar razgovor Putin i ja. Govorili smo o više različitih tema. Najvažnija za nas su naši bilateralni odnosi, a dotakli smo se više stvari. Za nas je najvažnije pitanje istek gasnog sporazuma posle desetogodišnjeg trajanja 31.maja. Ono što mogu reći da smo glavne elemente dogovorili koji su veoma povoljni za Srbiju“, objasnio je Vučić.

On je podsjetio da je Srbija do sada dobijala gas po cijeni baziranoj na stopostotnoj naftnoj formuli, i kazao da je to bila svakako najbolja cijena u cijeloj Evropi.

„Dogovorili smo, a to je veoma dobra vest, da ćemo potpisati ugovor, prvi element na tri godine, a ne na mesec dana što su neki govorili. To izuzetno odgovara srpskoj strani“, rekao je Vučić.

On je kazao da formula koja će se koristiti ostaje ista i da će cijena biti veoma povoljna za Srbiju.

Ostaje da se razgovora sa Gaspromom, a, kako je dodao, već je uputio pismo rukovodstvu te kompanije, da se razgovara o količinama.

Vučić je prenio da je objasnio Putinu da je značajnom industrijalizacijom i privrednim napretkom Srbija povećala količine gasa koje troši.

„Ako sve realizujemo iz dogovora sa Putinom imaćemo po pitanju snabdevanja gasa sigurnu zimu, a nakon razgovora sa Gaspromom o količinama moćićemo tačno da kažemo koliko će nas koštati prosečna kubni metar. U ovom trenutku to bi bilo tri puta manje, a zimi će to biti i 10-12 puta manje nego što će plaćati ostali u Evropi“, kazao je on.

Izrazio je zahvalnost ruskim partnerima na korektnosti.

Prenio je da je iznio Putinu i stav Srbije za što brže uspostavljanje mira u Ukrajini, a da je ruski predsjednik iznio podatke iz svog ugla.

„Rekao je da postoji ponuđeni sporazum, a koji je na stolu kako u Moskvi, Kijevu, i drugim centrima moći. Neke određene elemente sam čuo, ali nije nešto čime možemo da se bavimo. Nadam se da će se mir uspostaviti. Za sve drugo mogu da kažem veoma korektan i dobar razgovor“, kazao je on

Istakao je da je sa Putinom razgovarao i o daljoj izgradnji skladišnih kapaciteta gasa u Srbiji.