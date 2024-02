Vučić reagovao na Raminu izjavu da će Albanija braniti Kosovo

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je večeras da će Srbija nastaviti da vodi svoju politiku i da će čuvati svoje odnose sa Evropom, ali da neće da gazi svoje odnose ni sa Rusijom, ni Kinom, niti bilo kim drugim, kao i da Srbija nema namjeru nikoga da napada.

"Danas se iz jedne susedne države čulo da ukoliko neko napadne Kosovo, a ne znam ko bi napadao Kosovo i kako to izgleda, Albanija to neće da dozvoli i biće na toj strani. Da sam bilo šta slično izgovorio, a posle takve jezive izjave mogli ste samo da čujete glasno ćutanje, toliko glasno da je neprijatno to ćutanje, da niko reč nije izgovorio na takve izjave", rekao je Vučić na ceremoniji dodjele odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti.

Zamislite da je to neko od nas rekao, zapitao je predsjednik Srbije.

"Čuli biste ne samo grmljavinu, psovki, uvreda, najprljavije kampanje od svuda, iz celog sveta, već Bog zna u nekom trenutku po potrebi i grmljavinu topova, aviona, samo da se takvi, već dobro i uveliko prokazani Srbi jednom zauvek ućutkaju", naveo je on, prenosi Tanjug.

Naglasio je da što se tiče Srbije - ona nema potrebu da napada bilo koga.

"I nećemo da napadamo bilo koga. Nama je potrebna Evropa, ne uvek njeno licemerje i dvoličnost, već nam je potrebna, ne možemo bez nje. Ali isto tako, kad nas teraju da možemo i bez nekih koji nam nisu uzimali zemlju, mi ćemo reći - mi smo Srbi, imamo i srce i dušu", poručio je Vučić.

"Pa ćemo ipak da vodimo svoju politiku, čuvaćemo i svoje odnose sa Evropom, ali nećemo da gazimo svoje odnose ni sa Rusijom, ni sa Kinom, niti bilo kim drugim. Sa kim nam vi zapovedate da to činimo", istakao je Vučić.

Zamolio je sve laureate odlikovanja da, kako je rekao, nastave da hodaju.

"Imajte na umu da su najvažniji principi postavljeni vekovima ranije, da su ih znali i Karađorđe i Miloš Obrenović. Da moramo da pazimo na odnose sa ljudima, da čuvamo staro, uz prihvatanje novog, da razvijamo zemlju, da ekonomski napredujemo, da dogovaraju sve, da čuvamo mir, ali da ne damo ni svoju vojsku, ni svoje nebo, ni svoju zemlju. I da nikada nikome ne dozvolimo da nam uzme našu crveno-plavo-belu trobojku, jer ona je simbol svih naših pobeda, ona je simbol naše slobode. Neka živi Srbija", zaključio je Vučić.

Podsjećamo, Edi Rama, premijer Albanije, rekao je danas za prištinsku televiziju ATV da je Albanija spremna da oružjem stane u odbranu Kosova ako se iscrpe sve diplomatske opcije.

