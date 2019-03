Vučić sa Depom na snimanju filma u Beogradu

"Srbija je postala balkanski Holivud, zahvaljujući Uredbi o podsticajima za strane filmske producente, koja se primenjuje vec četiri godine. Brojne filmske ekipe dolaze u našu zemlju, zadovoljne uslovima, nivoom profesionalizma filmskih radnika i podrškom države. Hvala #JohnyDepp što je verovao u nas i što je došao da deo svog filma snimi u Srbiji" - Predsednik Vučić obišao je danas filmsku ekipu čuvenog glumca Džonija Depa, koji boravi u Beogradu, gde snima film "Minamata" baziran na istinitoj priči. #filmindustry #FilminSerbia #DanTana #GabiTana #WIP

