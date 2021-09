Vučić sa Merkelovom: Hvala na svemu učinjenom za Srbiju

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, u zajedničkom obraćanju sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, još jednom izrazio ogromnu zahvalnost na posjeti Beogradu, što je, rekao je, velika čast za našu zemlju, kao i na svemu što je do sada učinila za Srbiju i Zapadni Balkan.

"Za razliku od mnogih drugih, kod nas zahvalnost ne traje kratko i kada ne bude ovde kao kancelarka, na isti način ćemo govoriti o tome šta je sve uradila", rekao je Vučić.

Prenio je da je sa Merkelovom imao, kao i uvijek, otvoren razgovor, konkretan, o najvažnijim pitanjima za Srbiju i region.

Prema njegovim riječima, razgovarali su o evrointegracijama Srbije, i usklađenosti spoljne politike Srbije sa EU, koja je u posljednja četiri mjeseca sa 46 odsto povećana na 62,5 procenta.

Vučić je rekao i da je veoma zahvalan Merkelovoj na svim konkretnim rezultatima u okviru Berlinskog procesa koji je pokrenula.

Kako je naveo, bilo je riječi o svim regionalnim pitanjima, kao i o odnosima Beograda i Prištine.

"Srbija je posvećena dijalogu, jer smatramo da zamrznut konflikt nije dobro rešenje i da je potrbeno da dođemo do kompromisnog rešenja. Uvek ćemo biti otvoreni da razgovaramo kako da dođemo to tog rešenja, jer je to dobro za Srbe i Albance. Mi samo u miru vidimo budućnost", poručio je Vučić.

Veliki geostrateški interes da se zemlje regiona prime u EU

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da članice EU imaju veliki geostrateški interes da se sve zemlje u regionu Zapadnog Balkana primjer u EU.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što pojedini kažu da zemlje regiona nisu postale demoktratskije i nisu se priblizile EU, ona je rekla da treba razlikovati dvije stvari.

"Spremnost EU da primi nove države članice, a mi znamo da postoje izvijesna zabrinutost što se tice funkcionlanosti. Predsjednik Francuske je pokrenuo reforme uvođenja nove metodologije klastera i imaćemo veliki napredak ako se ispuni jedan klaster, ali će biti i duži period između dva klastera", rekla je Merkelova.

Ističe da joj je drago što da čuje da se Srbija sada intenzivno bavi reformom pravosuđa i dodaje da EU mora to da ocijeni.

"Znam da je ponekad percepcija takva da taj proces teče sporo i da evropska strana smišlja neke nove zahtjeve, ali vidimo niz rezultata i napredak. Berlinskim procesom se povećava povezanost u regionu i pomaže procesu pristpupanja. Takođe , postavljaju se isti uslovi svim držvama članicama. Mi koji smo već države članice imamo veliki geostrateški interes da se sve ove zemlje prime u EU", rekla je Merkelova.

Ona je dodala da se ponekad vidi nazadovanje, pošto ima uticaja i iz drugih dijelova svijeta, ali da EU mora da ima na umu da ima važan geostrateški interes približavanja regiona EU.