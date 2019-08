Vučić sa Palmerom i Vilsonom o Kosovu

"Kosovo je bilo dominantna tema i na razgovoru sa izvršnim potpredsednikom Atlantskog saveta Dejmonom Vilsonom. Zaštita interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Srbije bile su suština mog zalaganja u razgovoru sa g-dinom Vilsonom". - predsednik Vučić i izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson. . . . "Kosovo was also the predominant topic during the talks with the Executive Vice President at the Atlantic Council Damon Wilson. Protection of interests of the Serbian people in Kosovo and Metohija and preservation of vital national and state interests of Serbia remained the backbone of my efforts during the talks with Mr Wilson". - President Vučić and the Executive Vice President at the Atlantic Council Damon Wilson.

