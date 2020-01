Vučić sa Srbima u Crnoj Gori na Badnji dan?

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uz blagoslov NJegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, provešće Badnji dan sa Srbima na sjeveru Crne Gore, nezvanično saznaje "Blic".

Prema informacijama lista, Vučić će prisustvovati nalaganju badnjaka, što je još jedna prilika za ukazivanje na jedinstvo srpskog naroda u očuvanju srpskih svetinja i srpske crkve.

"Ako zaista ode, ne očekuju se njegovi politički govori, ali se očekuje prisustvo ogromnog broja Srba iz Crne Gore", naveo je izvor "Blica".

U tekstu je naglašeno da je o odlasku Vučića u Crnu Goru bilo riječi prilikom njegovog nedavnog sastanka sa patrijarhom Irinejom, koji ga je blagoslovio da to učini.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da nema informaciju o dolasku Vučića u Crnu Goru.

"Ako je to tačno, to bi bio veliki dan za Srbe u Crnoj Gori i opšte srpsko jedinstvo koje su naši sunarodnici iskazivali prethodnih dana. Radovao bih se kada bi prva adresa među izabranim predstavnicima srpskog naroda došla i naložila badnjak negde u Crnoj Gori. To bi bila snažna i moćna poruka nama Srbima da ostanemo ovde, zatim poruka crkvi i veliko ohrabrenje za sve nas", rekao je Mandić.

Mandić je dodao da će, ako je informacija tačna, i on sigurno biti tamo gdje i Vučić.

"Ako dođe, biće to jedno od najbrojnijih nalaganja badnjaka, bez obzira koji grad bude u pitanju", poručio je Mandić.