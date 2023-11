Vučić sa Stoltenbergom: Sami ćemo odlučiti gde će snage biti raspoređenje

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Beograd u skladu sa domaćim pravom i zakonodavstvom učiniti odgovornim one koji su učestvovali u izvršenju krivičnih djela u Banjskoj, da Vojska Srbije ničim nije prekoračila svoja ovlašćenja i da će sami odlučivati gdje će snage biti raspoređene.

"Što se Banjske tiče, to se dogodilo godinu dana pošto su neki obmanuli Srbiju, a potpisali deklaraciju u decembru mesecu 2021. da neće biti progonjeni i da neće biti procesuirani ljudi koji su bili na barikadama. A onda su krenuli albanski policajci koji, po briselskom sporazumu nemaju šta da traže na severu Kosova i Metohije, kao i pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga koji su u međuvremenu upucavali srpsku decu zato što su nosili badnjake, a koji na osnovu rezolucije 1244 nemaju pravo uopšte da postoje", naglasio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za štampu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom koji boravi u zvaničnoj posjeti Beogradu.

Vučić je dodao da Beograd ima drugačiji stav i viđenje razloga za neke događaje na sjeveru KiM od NATO.

"Mi ćemo i u budućnosti se truditi da imamo najbolju moguću komunikaciju sa NATO-om. Što se tiče Vojske Srbije ona je profesionalno obavljala svoje zadatke, nikada nije prekoračila svoja prava, svoje ovlašćenja, uvek imala korektan odnos sa KFOR-om i NATO-om", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Predsjednik je podsjetio da je do protesta na sjeveru KiM došlo nakon izbora za gradonačelnike u četiri opštine sa srpskom većinom na kojima je izašlo tri odsto glasača

"Želim da podsetim generalnog sekretara i sve druge. A to je da je sve to nastalo zbog toga što su neki održali izbore sa tri posto izašlih i sa tri posto izašlih proglasili legitimnim i legalnim vladavinu tih nametnutih gradonačelnika i kada su se Srbi pobunili, oni su doveli svoju specijalnu policiju da se obračuna sa njima i to je izazvalo sukob", podsjetio je Vučić.

Vučić je naveo i da je saradnja sa Kforom i NATO uvijek bila korektna.

"Moram da se izvinim gospodinu Stoltenbergu jer mora da sluša i sav moj politički jed, a mora da sluša i drugu stranu. Pritom oni ni za šta nisu krivi. Mi smo se ponašali profesionalno, ponašali se odgovorno uvek, i čini mi se da smo uvek imali korektnu saradnju. Srbija će čuvati mir, Srbija će čuvati stabilnost, Srbija radi u procesu dijaloga sve što može da se dođe do kompromisnog rešenja i da budem sasvim otvoren prema vama nema ništa od ZSO i neće ona biti formirana sve dok je Ajlbin Kurti na vlasti", rekao je Vučić.

