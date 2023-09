Vučić se obraća javnosti: Stradala trojica Srba sa Kosova i Metohije (VIDEO)

BEOGRAD - Stradala su trojica Srba sa KiM. Dvojica od snajperske vatre kada nije bilo neophodno da budu likvidirani. Postoji bojazan da je stradalo i četvrto lice, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u obraćanju građanima povodom incidenata na Kosovu i Metohiji.

"Jedan od najtežih dana za našu zemlju i naš narod od 2004. i 2008. godine. Od 1999. godine, kao što znate nemamo efektivnu kontrolu na KiM. Trebalo nam je mnogo vremena da sami ispitamo šta se dogodilo na KiM. Da bismo mogli da saopštimo istinu ljudima, i da pripremimo teren za donošenje odluka", rekao je Vučić na samom početku svog obraćanja.

Vučić je kazao da je oko 2.46 časova grupa Srba sa KiM postavila dva kamiona kao barikade na sjeveru KiM, zatim dolazi Kosovska policija koja pokušava da ukloni te barikade i tu dolazi do sukoba sa Srbima koji su barikade postavili i u tom sukobu ubijen je jedan (kosovski) policajac i ranjeno još jedno lice.

Kako je dodao, u 8.57 časova administrativni prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni, a pucnjave i okršaji i dalje traju.

Albanski mediji su, kaže Vučić, objavili da je ubijen Pavle Bihali iz Beograda, međutim, prema riječima presjednika Srbije, mladić koji je ubijen nema nikakve veze sa njim.

Dodao je da postoje tonski snimci gdje se Albanci smiju i pričaju "pusti ga da umre".

"Objavili su da u nemirima učestvuju pripadnici Obraza, reč je o notornoj laži. Pustili su informaciju da vernike i monaštvo drže kao taoce, takođe notorna laž. Albanska pošta objavila je da je tajna ruska jedinica plaćenika", rekao je Vučić.

Dodao je da su vezali snimak iz Nagorno Karabaha.

Prema njegovim riječima "nije bilo važno kako i šta će sve da slažu, samo je bilo važno da se ubistvo policajca svali na Beograd da bi oni mogli da dokažu da su u pravu."

"Primetićete jednu neverovatnu stvar. Svaka normalna osoba će da osudi ubistvo, kao i mi što činimo. Ali interesantno je da iza pokušaja ubistva, kao što neće da žale za tim ko je ubijen, podsetiću vas da niko nije izdao saopštenje o gnusnom ili ogavnom saopštenju, ili koje su sve izraze koristili, sa čim sam saglasan, ali kako to da se i dalje ne vodi istraga za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, koji je dobio dva metka", rekao je Vučić.

"Ne pravdam ubistvo albanskog policajca"

Obraćajući se naciji iz Predsedništva Srbije, Vučić je rekao da ni na koji način ne želi da pravda ubistvo albanskog policajca niti je to moguće pravdati.

"To je za osudu i to je nešto što nikom nije bilo potrebno ponajmanje srpskom narodu, u trenutku kada su svi shvatili da je Kurti glavni organizator haosa na KiM. I na to nema međutim", poručio je Vučić.

Istakao je da je govorio da su moguće situacije poput one u Banjskoj i to i u Njujojku i u Briselu i da je upozoravao da to može da se desi, ali da niko nije želio to da čuje.

Dodao je da su se pobunili ne Srbi iz centralne Srbije, kako su to lagali u Prištini već Srbi sa sa KiM, ne želeći više da trpe Kurtijev teror.

"Od 3. novembra kada je Kurti iz Berlina smenio komandira Đurića za region Sever, uspostavljen, u skladu sa članom 9. Briselskog sporazuma, 62 puta su koristili kosovsku policiju protiv Srba, 22 eskalatorna poteza na severu Kosova, 56 etnički motivisana napada na Srbe. Bilo je samo pitanje vremena kada će oni koje policija progoni i koji se stalno kreću na relaciji centralna Srbija i KiM da bi izbegli hapšenje Kurtijeve policije da učine nešto za sebe i svoje porodice", rekao je Vučić.

Podsjećamo, rano jutros na ulazu u selo Banjska kod Leposavića, došlo je do incidenta u kome je jedan pripadnik kosovske policije preminuo.

Drugi pripadnik tamošnje policije je ranjen, a za to je Aljbin Kurti, premijer samoproglašenog Kosova, optužio zvanični Beograd uz tvrdnju da finansira i rukovodi napadima.