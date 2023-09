Vučić se obraća javnosti

BEOGRAD - Srbija obilježava Dan žalosti zbog tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji, zbog smrti svih ljudi. Iz ugla Ustava RS, svi su državljani zemlje Srbije.

"Srbija obilježava Dan žalosti i zbog trojice preminulih Srba i zbog kosovskog policajca Kosova, mislim da je to civilizacijski" kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić u večerašnjem gostovanju na javnom servisu.

Predsjednik Srbije još je dodao:

"Mi smo žalost proglasili zbog ubijenih Srba i svih drugih lica. Edi Rama nije govorio istinu. Ja mislim da je to civilizacijska odluka, ozbiljna i odgovorna odluka", rekao je Vučić, navode mediji u Srbiji.

Vučić je govorio i o ubistvu policajca samoproglašenog Kosova:

"Za mene ti ljudi, kao predsednika Srbije, nikada neće biti teroristi. Da li mogu da opravdam ubistvo albanskog policajca. Po Briselskom sporazumu on nema šta da traži tamo, i za to će naši organi pokrenuti dalje korake", započeo je priču o trojici ubijenih Srba, dodajući da su porodični ljudi.

Predsjednik Srbije nastavio je govor o postavljenim barikadama.

"Kako stvari stoje, oni su postavljali barikade, a ne zamke. Reč je o ljudima, koji su posle deset, 11 godina pod terorom. Od barikada sam imao teške razgovore između ostalog sa Milanom Radoičićem. Molio sam ih da se povuku sa barikada. Policajac je bio ranjen od eksploziva koji je služio za postavljanje barikada. To objašnjava prirodu i stvarne namere", rekao je Vučić.

O tome je, dodaje, saznao u ranim jutarnjim satima.

"Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima RS da obavimo. Ispitaćemo sve što se dogodilo, danas znamo mnogo više", dodao je.

Nastavio je:

"Mi smo se zaprepastili da Euleks ćuti. Oni su zadržani u komandno-operativnom centru odakle su pratili ko se kuda kreće. Kažu da je to bila koordinisana akcija Kfora i Euleksa", naveo je predsjednik Srbije.

Lider Srbije pomenuo je uhapšene Srbe:

"Trojica Srba su još uhapšena, jedan od te trojice je ranjen. Mijailović i Milenković su iz Leposavića, Nedeljković je imao 31 godinu."

Dodao je i podatke o trojici ubijenih.

"Imamo lica koja su spremna da posvedoče da je Mijailović hladnokrvno upucan u glavu, 'overen'."

Na istu temu je naveo:

"Posebno su pravili problem oko Milenkovića. Sa 12 metara je podigao ruke", govorio je o odnosu nadležnih prema utvrđivanju načina na koji su srpske žrtve likvidirane.

Predsjednik Srbije je rekao i da bi tijela ubijenih trebalo da sutra budu predata porodicama.

"U poteri su bila i lica koja se nalaze na našim poternicama od 2021. godine. Jedan od njih je počinio šest najtežih dela u našoj zemlji."

Aleksandar Vučić je pokazao sliku spomenika Bega Rizaja.

"Ovo je Beg Rizaj, jedan od ubijenih terorista, a ovo je spomenik podignut njemu u Dečanima čuvenim. Spomenik obilazi i polaže sveće Ramuš Haradinaj. Toliko o njihovim principima, evrospkoj budućnosti i svemu drugom", rekao je Vučić.

Još je dodao da je odvratnije ono što se dešavalo u našoj javnosti.

"Najpre su govorili kako je potrebno da imamo dan žalosti, 'ali vlast to ne sme da uradi jer mora nekoga da sluša spolja'. Kada je vlada to učinila na civilizacijski, odmeren, ozbiljan i odgovoran način, onda su rekli 'a koga mi to žalimo'. Ako vi ne žalite nikoga, mi imamo koga da žalimo", naveo je Vučić.