Vučić se obratio naciji: Od 1. januara veće plate i penzije

BEOGRAD- Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije najavio je danas da će od 1. janura plate biti veće za 10 odsto, penzije za 14,8 odsto i minimalac preko 47.000 dinara (785 KM).

"Pre svega, ono što je za ljude najvažnije, od 1. januara 10 odsto se uvećavaju plate u javnom sektoru, minimalna zarada ide iznad 47.000 dinara, što znači da niko u Srbiji ne sme da primi i ne može da primi manje od 47.000 dinara svoju platu, što je u odnosu na 15.000 koliko je bilo pre 11 godina zaista značajan napredak, računajući, razume se, i inflaciju i troškove života", rekao je Vučić u obraćanju naciji.

Vučić je obećao da će sljedeće godine posebna pažnja biti usmjerena na dvije oblasti – obrazovanje i zdravstvo.

"Uložićemo mnogo više novca i verovatno ćemo mnogo toga da menjamo, to se neće odnositi na povećanje prihoda, mada će biti i toga i to značajnije u odnosu na druge sektore. Radićemo na ulaganju u dualno obrazovanje koje se pokazalo kao prednost", rekao je Vučić u nedjelju na konferenciji za novinare, koju su prenijeli srpski medij.

Kazao je kako će mnogi dobiti posao u zdravstvu.

"Moramo da pokažemo brigu prema ljudima. Ne možemo samo da izgradimo zidove, a da u njima nema mamografa, skenera ili ultrazvuka. Počinjemo izgradnju BIO4 kampusa na Torlaku. Moramo da radimo i na znanstveno-tehnološkim parkovima," rekao je Vučić.

On je rekao da će Srbija ulagati u Institut za vještačku inteligenciju, u koji će uložiti još mnogo novca da bi mogli da idu u korak sa najrazvijenijim zemljama svijeta a obraćajući se javnosti iz Genreralnog sekretarijata ukazao je i na brojne infrastrukturne projekte, rezutalte i ciljeve posebno u oblasti energetike, gdje kako je naglasio poslednjih 40 godina nije bilo velikih projekata.

"Završili smo 99,91 odsto radova na kostolačkoj termoelektrani, koja će u značajnoj meri da podigne naše kapacitete što se termoelektrana tiče i da obezbedi dodatnu sigurnost i stabilnost u elektrosnabdevanju. Kineska kompanija mora da ispuni sve zakonom propisane uslove da bi to mogla da nam preda i očekujemo da to bude krajem marta, početkom aprila", naglasio je Vučić.

Predsjednik Srbije izjavio je da je posebno ponosan na činjenicu što su od rebalansa budžeta prihodi veći za 300 miliona,

On je rekao da je stopa deficita 2,3 do 2,4 odsto i da su to izuzetno važni i dobri rezultati.

"Stopa javnog duga ne prelazi 52 odsto što nam ostavlja širok i važan prostor da napredujemo", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, niti će prihvatiti bilo kakav dokument koji obavezuje na članstvo tzv. Kosova u Ujedinjenim nacijama ili njenim organizacijama i agencijama.

"Ponoviću, Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i neće priznati nezavisnost Kosova. Srbija neće prihvatiti bilo kakav dokument koji obavezuje na podršku i pomoć takozvanom Kosovu u članstvu u Ujedinjenim nacijama, organizacijama, institucijama i agencijama Ujedinjenih nacija. Ni dugoročno, ni kratkoročno nećemo prihvatiti takvu obavezu. Ja očekujem da se oko toga otvori široka polemika u januaru mesecu", poručio je Vučić.

On je dodao da premijer privremenih institucija samouprave u Prištini Aljbin Kurti ne želi da provede ni jedan sporazum, dok Srbija želi da sprovede ono na šta se obavezala.

"Srbija će da sprovede sve ono što smo rekli, na pristojan način, na korektan način, ali ćemo takođe da čekamo formiranje Zajednice srpskih opština. Što se tiče različitih stvari koje smo već uradili, od ličnih karata do tablica, do svega drugog, dakle, uvek smo se trudili da postignemo kompromis. Trudićemo se i u budućnosti", rekao je Vučić.

Podsjetimo, u Srbiji su 17. decembra održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori.

