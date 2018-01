Vučić se sastao sa Hanom u Boegradu: Srbija će učiniti sve da sačuva mira na Balkanu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vucicć sastao se večeras u Beogradu sa komesarom EU za proširenje Johanesom Hanom.

Vučić i Han su razgovarali u vili "Bokeljka" o procesu evropskih integracija i napretku Srbije na tom putu, saznaje Tanjug.

Istakli su da sve zemlje regiona treba da iskoriste bugarsko i austrijsko predsjedavanje EU, kako bi ostvarile napredak.

Vučić je rekao da će Srbija učiniti sve da da puni doprinos očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu.

Komesar Han je na svom tviter nalogu istakao zadovoljstvo sastankom.

"Dobar sastanak sa Vučićem. Razgovarali smo o pristupanju Srbije EU i strategiji proširenja", naveo je Han.

Good meeting w/Presid @avucic, discussing accession process of #Serbia & #enlargement strategy. Further rule of law reforms+dialogue w/ #Kosovo crucial. Internal dialogue on Kosovo shows leadership+courage from those caring today f. tomorrow’s better future of #Serbia+its people pic.twitter.com/jpMH53VsXW