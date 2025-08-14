Vučić se uključio u program: Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonskim putem u "Kolegijum" na TV Informer, a govorići o protestima u Srbiji istakao je da je "sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla".

"Najpre, ono što mislim da je veoma važno, to je da su ljudi večeras mogli da vide i razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da neko izmišlja, da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga, pa je to izazvalo neku reakciju. Večeras smo svi videli da svi ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror u zemlji. Niko ih nije ometao u tome", rekao je Vučić.

Istakao je da na nekoliko tačaka u Beogradu, gdje god vide bilo koga ko drugačije misli, moraju da ga napadaju.

"Tu je već uhapšeno četiri lica, jedan pripadnik SBPOK-a je teže povređen, napali su ga blokaderi. Država će bolje u Novom Sadu reagovati nego što je reagovala večeras. Snosim krivicu što neki naši državni organi nisu sposobni da reaguju onako kako bi trebalo. Oni su sinoć hteli žive ljude da spale. Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 živih spaljenih. To je nešto što je sada svima jasno. Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla i da nikad nisu želeli nikakav mir, sve vreme je bilo reči samo o nasilju", rekao je Vučić.

Napomenuo je da od svih loših stvari koje se dešavaju, "jer ovo uzrujava svakog čestitog čovjeka", postoje dvije dobre stvari.

Prva je da svaki normalan čovek ne mora da bude opredeljen politički, sada jasno vidi ko izaziva nerede, nemire i nasilje, a sa druge strane to da je njih mnogo manji broj na ulicama, uprkos brojnim pozivima... Ljudi su već sinoć prepoznali šta su radili, računajući ceo Beograd, nisu skupili ukupno 3.100 ljudi ukupno, u celom Beogradu, na više tačaka", dodao je Vučić.