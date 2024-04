Vučić stigao u Njujork, u ponedjeljak učestvuje na sjednici SB UN

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Njujork, gdje će u ponedjeljak predstavljati Srbiju na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen redovni šestomesečni izvještaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu UNMIK-a.

U izvještaju koji je objavljen na sajtu UN, a koji treba da bude razmotren sutra na sjednici SB UN, Guteres je naveo da su, uprkos izvjesnom napretku u implementaciji sporazuma postignutih uz posredovanje EU, tenzije između Beograda i Prištine povećane, a da je bezbjednosna situacija na sjeveru Kosova ostala krhka.

Vučić će tokom boravka u Njujorku obaviti i niz konsultacija sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija, kako bi objasnio poziciju Srbije u vezi sa najavljenom rezolucijom o genocidu u Srebrenici.

On je, uoči puta u Njujork, izjavio da je posebno zabrinut zbog te rezolucije, jer zna šta to znači i kako će ona poremetiti odnose u regionu i najavio da će se Srbija suprotstaviti usvajanju rezolucije svom svojom snagom, prenosi Tanjug.

"Ne zaboravite, to je donijeto kao odluka jednog naroda protiv drugog unutar BiH. Ne zaboravite da je to pitanje izmješteno iz Savjeta bezbjednosti u Generalnu skupštinu protivpravno, jer to pitanje pripada Savjetu bezbjednosti, a ne Generalnoj skupštini", istakao je Vučić.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guteres je u svom redovnom šestomjesečnom izvještaju o radu Misije UN-a na KiM, za period od 19. septembra 2023. do 15. marta 2024. godine, naveo da nije bilo napretka ka uspostavljanju Zajednice srpskih opština uprkos diplomatskom pritisku i izrazio zabrinutost zbog primjene nove regulative o platnom prometu koja je, kako je naveo, uticala na ekonomska i socijalna prava Srba i drugih nevećinskih zajednica.

On je pozvao na hitan razgovor o otvorenim pitanjima u okviru dijaloga uz posredovanje EU, kako bi se osigurala prava svih pogođenih zajednica i najugroženije grupe bile zaštićene.

Guteres je najoštrije osudio, kako je naveo, ozbiljan bezbjednosni incident 24. septembra u Banjskoj, koji je doveo do tragičnog gubitka života i pozvao na završetak istrage i "privođenje počinilaca pravdi bez odlaganja".

U oktobru prošle godine održana je posljednja redovna sjednica Savjeta bezbjednosti UN o radu Unmika, dok je u februaru ove godine na zahtjev Srbije, a nakon odluke prištinskih vlasti da zabrane upotrebu dinara, održana vanredna sjednica SB UN.

Sjednica SB UN održava se u ponedjeljak od 10 časova po istočnoameričkom vremenu, odnosno od 16 sati po srednjoevropskom vremenu u sjedištu UN-a.

U delegaciji sa Vučićem je i ambasador Srbije u SAD Marko Đurić.

