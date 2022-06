Vučić u Briselu: Ništa ne očekujem

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, po dolasku na Samit EU, da je došao u Brisel da razgovara sa evropskim prijateljima o budućnosti Srbije i regiona.

Na pitanje šta očekuje od današnjeg sastanka, kazao je "ništa", a na to da li se uplašio dolaska u Brisel, kao što su neki tvrdili, poručio je da su prošla vremena u kojima neko može da slobodne i nezavisne države ucjenjuje pristicima.

"Mi smo ovde došli kod prijatelja. Verujem u evropsku budućnost Srbije i Zapadnog Balkana. Zajedno ćemo se boriti na tom putu poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. To da smo uplašeni i da smo mnogo mali a neki mnogo veliki ostavite nekom drugom, to su priče za malu decu", poručio je on.

Želimo da ubrzano razvijamo prijateljske i bratske odnose. Verujem da ćemo na evropskom i svim drugim putevima biti zajedno", naglasio je Vučić.

PrenIo je da je jutros razgovarao sa makedonskim premijerom Dimitrom Kovačevskim, a na pitanje šta misli o bilateralizaciji pregovaračkog proces, ukazao je da je to Srbiji urađeno sa Prištinom, time što je dobila poglavlje 35.

"Ne mogu da kažem da je Kovačevski srećan. Videćemo šta će biti“, dodao je on.

Istakao je da je SJeverna Makedonija za Srbiju bratska i prijateljska zemlja i da sve što osjeća Skoplje kao da osjećamo u u Beogradu