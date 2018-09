Vučić u Lešku: Znam šta biste voleli da čujete, ali ...

LEŠAK - Znam šta biste voleli da čujete, ali ja to ne mogu da vam kažem, ne zato što neću, već što sam dovoljno odgovoran, a znate koliko se borim, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić građanima u Lešku, koji su ga dočekali aplauzima, transparentima sa natpisom "Vučić - Srbija - Kosovo i Metohija" i povicima "Aco, Srbine".

Vučić je rekao da je nezaposlenost glavni problem u tom kraju i to je, kaže, ono što će država morati da riješava.



Vučić je u obraćanju građanima Leška ispred Poljoprivredne škole rekao da će najkasnije za sedam dana početi izgradnja puta Vračevo - Rvatska kao i da će drzava uložiti 13 miliona evera u Trepču.



Vučić je najavio otvaranje fabrike baterija u Leposaviću za oko 300 radnika.



Takođe je rekao da će država davati subvencije firmama iz centralne Srbije koje su zainteresovane da ulažu na području Kosova.



"Čuo sam da se Sirogojno već javilo, oni žele da otkupljuju voće i povrće iz ovih krajeva i da naprave hladnjaču.



Ako sve ovo uradimo siguran sam da ćete se osećati bolje i lepše", naveo je Vučić.



On je izrazio uvjerenje da će to obezbjediti dugoročan opstanak i ostanak Srba u tom dijelu Kosova i Metohije.



Vučić je dodao da će država uz pomoć građana iz ovih krajeva umijeti da brine o budućnosti njihove djece.



"Nećemo vas zaboravljati, jer ste i vi isto što i mi i delićemo istu sudbinu", poručio je Vučić zahvalivši na divnom dočeku.



On je zatim obišao Poljoprivrednu školu iz Prištine sa ispostavom u Lešku.