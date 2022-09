Vučić u UN: Ovde zapravo niko nikoga i ne sluša

NJUJORK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Generalnoj debati svjetskih lidera da nažalost tu niko nikog ne sluša i ne teži stvarnim dogovorima i rješavanju problema, već skoro svi vode računa samo o svojim interesima nerijetko gazeći principe međunarodnog prava i Povelju UN.

"Za to nije kriv ni generalni sekretar UN Antonio Gutereš ni bilo ko iz UN, već one sile koje ne vode računa ni o čemu osim o zadovoljenju sopstvenih političkih, ekonomskih i na žalost, vojnih ciljeva", upozorio je Vučić obraćajući se na generalnoj debati svetskih lidera, u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine UN.

"Ne ljutite se, zbog ograničenog vremena, danas ću preskočiti teret formalnosti, kurtoazna obraćanja, pozdravljanje pristutnih i odsutnih i govoriti direktno o suštini onoga zbog čega smo se sastali", rekao je u svom obraćanju Vučić.

Naše riječi odzvanjaju šuplje i prazno spram stvarnosti sa kojom smo suočeni, dodao je Vučić.

"A ta stvarnost je da ovde zapravo niko nikoga i ne sluša, niko ne teži stvarnim dogovorima i rešavanju problema i skoro svi vode računa samo o zadovoljavanju svojih interesa, neretko gazeći u tom procesu osnovne principe međunarodnog prava , bacajući pod noge Povelju UN i druge dokumente na kojima je ova organizacija zasnovana", istakao je Vučić.

Predsjednik Vučić je naglasio da želi precizno i jasno da iznese pred svjetske lidere u UN viđenje Srbije o pet ključnih izazova sa kojima smo danas suočeni, a to su kao prvi, povratak miru i očuvanje globalne stabilnosti, drugi, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, kao ključnog pricipa međunarodnosg javnog prava i odnosa među državama.

Kao treći izazov Vučić je naveo energetsku bezbjednost u uslovima globalne krize, kao četvrti finansijsku sigurnost siromašnih i zemalja u razvoju i peti - snabdevenost hranom u uslovima ratom presječenih globalnih linija snabdevanja.

Svedoci smo usložnjavanja globalne geopolitičke situacije, rekao je Vučić.

"Naša generalna debata održava se u uslovima narušenog svetskog mira, u meri koja nije viđena još od Drugog svetskog rata i od vremena osnivanja UN. Globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu arhitekturu i ugroze uspostavljeni međunarodno pravni poredak. Ovako složena vremena, zahtevaju puno mudrosti i zajedništva kako bismo sačuvali mir kao apsolutno najznačajniju tekovinu utkanu i u same osnove organizacije UN", poručio je Vučić.

Dodao je i da globalni uslovi sve češće opominju da princip mirnog rešavanja sporova nema alternativu.

"Ovo načelo aktuelnije je danas više nego ikada i najbolje je opisano u preambuli Povelje UN u kojoj se poziva: ''Da budemo tolerantni i da zajedno živimo u miru jedni sa drugima kao dobri susedi''. Odricanje od upotrebe sile i mirno rešavanje sporova stubovi su na kojima se zasniva svetska stabilnost, ali oni moraju biti praćeni principima poput neselektivnog poštovanja Povelje UN, primene obavezujućih rezolucija Saveta bezbednosti UN i osnovnih načela važećeg međunarodnog javnog prava", istakao je Vučić.

Kada je riječ o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica UN, uključujići i teritorijalni integiret Ukrajine, naglasio je Vučić.

"Na taj način, ponašali smo se odgovorno, ozbiljno u ovom visokom domu. Od mnogih govornika čuli smo priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, mnogi kažu da je to prvi sukob na tlu Evrope od drugog svetskog rata. Ali istinu da je prvi put narušen integritet jedne zemlje u Evropi i to, Srbije koja nije izvršila napad na bilo koju drugu suverenu zemlju se uporno prećutkuje. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje već godinama postavljam mojim sagovornicima, liderima mnogih zemalja – u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, a čemu mnogi od Vas daju međunarodno priznanje i legitmitet? Nikada ni od koga nisam dobio racionalan odgovor na to pitanje", kaže predsednik Srbije.

Predsjednik je podsjetio da Srbija nije nogom kročila na tuđu teritoriju, niti ugrozila teritorijalni integritet ma koje suverene države, da bi bilo ko protiv nje intervenisao ili proveo agresiju, onako kako je to učinjeno 1999. godine.

"To ipak nije sprečilo NATO da napadne jednu suverenu zemlju i to bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To što je po završetku oružanog sukoba potpisan sporazum sa NATO čije odredbe su predviđale usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, a kojom je potvrđen i garantovan delimični suverenitet i potpuni teritorijalni integritet Srbije, nije sprečilo mnoge države Zapada da priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Кosova iznova pogaze teritorijalni integritet naše zemlje. Upravo zbog ovakvog iskustva kroz koje je Srbija prošla i još uvek prolazi, uveren sam da imam puno pravo da na ovom mestu citiram reči velikog Martina Lutera Кinga: 'Nepravda učinjena bilo gde je ujedno i pretnja pravdi svuda'. Ove reči stoje kao podsećanje, ali i opomena svima nama", rekao je Aleksandar Vučić.

"Bez obzira na to što još uvek i sami osećamo posledice grubog kršenja osnovnih odredbi međunarodnog javnog prava, mi od temeljnih principa Ujedinjenih nacija ne odustajemo. Nastavićemo da se zalažemo za dosledno poštovanje načela nepovredivosti granica, uvažavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i svih ostalih država članica Ujedinjenih nacija. Uprkos ovakvom našem stavu, mnogi u ovoj sali i danas imaju problem sa poštovanjem teritorijalnog integriteta Srbije. Pitate se zašto? Zato što oni poseduju silu, a mi smo u njihovim očima mali i slabašni. Međutim, kao što ste mogli da čujete, mi ipak imamo snage da na ovom mestu iznesemo istinu", rekao je Vučić.

Republika Srbija i ja kao njen predsednik, veoma strpljivo i sa mnogo dobre volje tragamo za kompromisom u vezi sa Кosovom i Metohijom, pod pokroviteljstvom Evropske unije, a u okviru dijaloga Beograda i Prištine, podsetio je predsednik Vučić.

"To je težak proces, on traje već duže od deset godina, ali mi ne vidimo alternativu. Bolje je sto godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Uveren sam da ćemo doći do obostrano prihvatljivog rešenja, zasnovanog na kompromisu, zato što je to apsolutno jedini način da postignemo naš cilj, a to je uspostavljanje dugotrajnog mira, kao preduslova prosperitetnog života za Srbe i Albance na našim prostorima. Sve druge opcije smo već istrošili i bar što se tiče Srbije ne želimo ni u snu da se vraćamo na staze sukoba, konflikta i krvoprolića. Region Balkana ne može da podnese još jedan sukob. Ja se uzdam da ćemo u tom naporu imati dobru volju i razumevanje naših međunarodnih partnera, zato što i oni dobro znaju da su neke ranije odluke njihovih vlada bile loše i da nisu radile za budućnost našeg regiona i svetskog mira. Beograd ovaj proces vodi u veoma kompleksnim okolnostima u kojima je prisutan hibridni rat i prljava kampanja u delu međunarodne javnosti protiv naše zemlje na različitim poljima. Dovoljno je da vas samo podsetim na citate i navode svetskih medija da će Srbija napasti svoje susede i da predstavlja pretnju po regionalnu stabilnost. Naravno, to se nikada nije dogodilo, i to je bila samo jedna u nizu brojnih laži protiv Republike Srbije. Srbija je okarakterisana kao potencijalni faktor destabilizacije u regionu, samo zato da ne bi govorila istinu, da princip nepovredivosti granica mora podjednako da važi za sve. Srbija je bila i biće faktor stabilnosti u celom regionu. Srbija, uprkos mnogim neistinama i falsifikatima, podržava Dejtonski mirovni sporazum. Teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. I zato što je smatrala da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske Federacije nikome ne može doneti dobre rezultate", rekao je Vučić, prenosi Telegraf.

Predsjednik je na kraju rekao da Srbija ostaje partner članicama UN, a zatim je obraćanje završio riječima: "Živela Srbija".