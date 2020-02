Vučić uoči Minhena: Zgusnut raspored, videćemo šta je na tapetu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće od sutra na dvodnevnoj Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, gdje će imati niz bilateralnih sastanaka sa stranim zvaničnicima, između ostalog i sa specijalnim izaslanikom SAD za pregovore Beograda i Prištine, Ričardom Grenelom.

Vučić je uoči odlaska istakao značaj konferencije u Minhenu, navodeći da će poslije tog skupa moći bolje da se procjeni koji su dalji koraci prištinske vlade, Njemačke, SAD i ostalih predstavnika međunarodne zajednice.

Kako kaže, u Minhenu će učestvovati na dva ili tri panela, a očekuje ga i "zgusnut raspored" - više od 23 bilaterale s njemačkim poslanicima, američkim senatorima, američkim kongresmenima, predsjednicima vlada...

"Očekuje me prvo susret s Grenelom, potpisivanje sporazuma oko voznog saobraćaja, ako to uspemo da dogovorimo do kraja. To bi išlo preko Merdara, Kuršumlija-Merdare-Priština, što je mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici i na čitavom Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić za Sputnik.

Upitan šta očekuje od sastanka sa Grenelom, Vučić je naveo da je on čovjek velike energije, izuzetnog entuzijazma i ambicije.

"Šta će biti na tapetu, videćemo, verovatno će na tom zajedničkom panelu u Minhenu na kom prisustvujem ja, biti prisutan i Kurti, pa ćemo videti kakva će atmosfera biti i kako će to izgledati. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali ću sam, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovori", rekao je Vučić.

On je naveo da je zato boravak u Minhenu od velikog značaja jer će moći da se procjene dalji koraci prištinske vlade, Njemačke, SAD i ostalih u međunarodnoj zajednici.

Tema ovogodišnje Minhenske bezbjednosne konferencije je može li Zapad i dalje da ponudi odgovore na aktuelne krize u svijetu i buduće izazove.

Skup će okupiti evropsku, ali i "prekoatlantsku" političku elitu, a u Minhenu će, između ostalih, biti i predsjednik Francuske Emanuel Makron, zatim brojna delegacija SAD, među kojima i državni sekretar Majk Pompeo, ali i predsjednica Kongresa Nensi Pelosi, dok iz Rusije dolazi Sergej Lavrov.

U Minhen dolaze, pored ostalih, iz Njemačke predsjednik Frank-Valter Štajnmajer, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, predsjednik Avganistana Mohamad Ašraf Gani, predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda, ali i austrijski kancelar Sebastijan Kurc, predsjednik Holandije Mark Rute, te predsjednik Kanade Džastin Trido.

Skupu će prisustvovati i najviši predstavnici međunarodnih organizacija kao što su Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), i drugih.

U Minhenu će, sve u svemu, biti više od 500 najviših zvaničnika.

Ovogodišnja konferencija posvećena je temi "gubljenja značaja zapada".

Inače, predsjednik Vučić će se poslije Minhena, u Beogradu sastati sa Srbima iz regiona - iz Crne Gore, Republike Srpske, kao i sa srpskim nevladinim organizacijama iz Crne Gore.

Potom će, povodom Dana državnosti, na Sretenje dodijeliti odlikovanja i ordenje i istog dana otputovati u Brisel, gdje 16. februara ima više sastanaka, između ostalog i sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

Kako je rekao, u Briselu neće moći da prisustvuje donatorskoj večeri za Albaniju, na koju će ići premijerka Ana Brnabić, već će se vratiti u Beograd, gdje će 17. februara ugostiti ministra odbrane Sergeja Šojgua, koji dolazi u posjetu Srbiji.

Vučić najavljuje i da 24. marta u Srbiju dolazi ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Šojgu.

Istakao je i da će se u martu sastati sa kancelarkom Njemačke Angelom Merkel, ali nije mogao da saopšti datum sastanka.