Vučić upozorava: Spremaju novi napad, provalu preko mosta

BEOGRAD - Ono što je mene strah, to su ideje oko Kosovske Mitrovice, jer već imamo u obaveštajnom prikupljanju naznaka da bi neki pokušali da provale preko mosta u Mitrovici, a na to ukazujemo međunarodnoj zajednici i tražićemo da se to ne dogodi, upozorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Uvođenje ili ukidanje, odnosno smanjenje nivoa borbene gotovosti dezangažovanja naših snaga isključiva je apsolutna nadležnost predsednika Republike Srbije i nikome ne mora ni da se pravda sem da ponudi političko objašnjenje za to što se dogodilo", rekao je Vučić.

Vučić tvrdi da je NATO za dolazak Hašima Tačija na Gazivode znao, a da o tome nisu bile obaveštene ni samouprave na Sjeveru ni policija.

"Pogažen je Briselski sporazum, pogažen Briselski dogovor koji imamo sa NATO-om, ne zaboravite da su dva kumulativna uslova. Jedan je da NATO odobri. NATO se pravio da ništa ne zna, nisu govorili istinu, ali nije ni važno. Naknadno su odobrili sve i rekli da je divno to što predsednik države Kosovo ide da poseti svoje građane", kazao je.

"Želim da vas podsetim još jedanput, ako to nekome u Srbiji nije bilo dovoljno jasno, iako mislim da je bilo dovoljno jasno svima u svetu, iako su pokušali različiti ljudi iz sveta da opravdaju nešto što se nije moglo opravdati, a to je upad na Sever sa ljudima koji su nosili duge cevi, snajpere, mitraljeze i sve ostalo, automate. Zašto nije smelo? Upravo zato što smo postigli Briselski dogovor, u kojem je jasno ko upravlja regionalnom policijom na severu. Ni jedan Srbin, čak ni komandir, komandant za Sever nije bio ni upozoren, ni upoznat sa tim šta je to što se dešava. Dakle, ljudi ne znaju šta se dešava. Kako je to moguće? Kako mi možemo da znamo šta vi radite sa tim puškama i sa tim snajperima i sa tim mitraljezima? Da nagađamo ili da čekamo da vam prođe dva sata da biste nam rekli — Mi smo došli da bismo se slikali u nekom jadnom čamcu kog su dovozili tamo 200 km odatle, pošto nemaju ni čamac. Mogli su da uzmu naša dva koja sam ja sada otvorio, pa da im posudimo da vide šta su pravi čamci. To naša Gorska služba ima tri puta bolje čamce nego njihova kvazidržava. Ali da sve to ostavimo po strani."

Predsjednik Vučić upozorava i na moguću novu krizu na sjeveru Kosova.

"Ono što je mene strah, to su njihove ideje oko Kosovske Mitrovice, jer već imamo u obaveštajnom prikupljanju, naznaka da bi neki pokušali da provale preko mosta u Mitrovici. Na to ukazujemo međunarodnoj zajednici i tražićemo da se to ne dogodi. Ali da li će to njima da padne na pamet i da li su to govorili sa nekim od srpskih predstavnika, neka govore ti srpski predstavnici. Pa jedan kaže — ne bih ja to, ali mi to kaže Veselji. Drugi kaže — ja bih to na drugačiji način, to nas ne interesuje mi ćemo to da razgovaramo sa delom međunarodne zajednice koja ima obavezu da ih u takvim stvarima spreči", rekao je Vučić.

(Sputnjik)