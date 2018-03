Vučić: Ðurić nije ušao dan ranije na Kosovo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nije tačna tvrdnja iz Prištine da je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić na Kosovo ušao dan ranije prije sastanka u Kosovskoj Mitrovici.

"Marko nije ušao kozjom stazom, uopšte nije ušao kozijim stazama. Mi ćemo da čekamo neko vreme da se oni polome da saznaju kako je i kuda ušao, mi ćemo zvanično da ih obavestimo gde je ušao. I nije ušao dan ranije kao što su govorili, i nikakvim kozjim stazama, i to je bila notorna laž", rekao je Vučić danas na sastanku Nacionalnog konventa u okviru unutrašnjeg dijaloga.

Kako danas piše prištinski "Zeri", Tači je ponovio da je Ðurić na Kosovo ušao dan prije sastanaka na sjeveru.

Prema pisanju lista, Tači kaže da je Ðurić boravio kod osobe "za koju se kaže da kontroliše sjever, Milana Radojičića".

On je, takođe, rekao da treba vidjeti kako se to dogodilo, ko je to dozvolio i ponovio da je intervencija kosovske policije bila ispravna, prenosi "Zeri".