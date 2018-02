Vučić za Globus: Srbija i Hrvatska da stave moratorijum na teme iz prošlosti

ZAGREB - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je uoči posjete Hrvatskoj da Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio moratorijum na šest mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti.

Srpski predsjednik je u intervjuu zagrebačkom Globusu, čije je samo neke dijelove list večeras objavio na svojoj on-line stranici, govorio o konkretnim prijedlozima za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa koje će iznijeti hrvatskoj predsjednici.

Kad je riječ o traumatičnim temama iz Drugoga svjetskog rata i rata 90-ih, koje izazivaju najviše napetosti u odnosima između Hrvatske i Srbije, Vučić smatra, navodi Globus, da bi, radi smirivanja situacije i uspostavljanja dijaloga, najbolje bilo da se obje strane dogovorno suzdrže od rasprave o njima neko vrijeme.

"Hajde da se dogovorimo da u idućih šest meseci - i da to kažemo - ne govorimo o tome, tome i tome, ili pre nego što izađemo s bilo čime, da se pokušamo čuti i da svaki put spustimo tonus, i jedni i drugi. I oko 4. avgusta i oko nekih drugih škakljivih datuma", rekao je Vučić.

On smatra da bi zaključak njegovih razgovora sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović trebalo da bude: saglasni smo da se ni oko čega nismo saglasili kada je riječ o prošlosti, ali, dajte da pokušamo bolje razumeti jedni druge u narednom periodu.

Srpski predsjednik je tako odgovorio na pitanje Globusa očekuje li da će Kolijnda Grabar-Kitarović prihvatiti njegov prijedlog o moratorijumu na teme iz prošlosti.

Budućnost Hrvata i Srba predsjednik Vučić, navodi Globus, vidi u intenziviranju saradnje i međusobnom boljem razumijevanju:

"Srbi i Hrvati su brojčano mali narodi. Srbi su mali, a Hrvati nisu veći. Jedni i drugi moramo razumeti da ćemo opstati i preživeti samo ako se ne budemo tukli. Sad vam kažem: u budućnosti će Srbi i Hrvati sve više zajedno raditi, ali što pre to počnemo, pokazat ćemo da smo malo pametniji", istakao je Vučić za hrvatski list u intervjuu uoči zvanične posjete Hrvatskoj, polovinom februara.

"Srbi i Hrvati imaju sukoba oko prošlosti. Srbi i Hrvati nemaju sukoba oko budućnosti", objasnio je srpski predsjednik svoj pogled na odnose dvije zemlje.

"Doskora sam mislio da mi samo različito vidimo ono što se dešavalo pre 23, 25 ili 27 godina, no sada mi je, nakon ove naše izložbe o koncentracionom logoru Jasenovac, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, postalo jasno da mi drugačije vidimo i ono što se zbivalo pre 70 i nešto godina", rekao je Vučić.

Ali, ističe, sve su to sukobi oko prošlosti.

"Mislim da iz toga treba izaći na taj način što ćemo razgovarati, pa da vidimo imamo li kakvih problema u budućnosti. I ako to analizirate na ozbiljan način, shvatit ćete da nemamo. Gde su to sukobljeni interesi Hrvata i Srba u budućnosti? Mogu vam reći da to ne postoji", zaključio je Vučić.

Predsjednik Srbije je, kako najavljuje Globus, u intervjuu govorio i o pitanju nestalih u ratu, izložbi o logoru Jasenovac u sedištu UN-a u Njujorku, o strahu od asimilacije Srba u Hrvatskoj, te o tome zašto misli da Hrvatska koči Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju.