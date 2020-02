Vučić za novu metodologiju, kao okvir pregovora sa EU

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija, kao zemlja koja je uz Crnu Goru najdalje odmakla u pregovaračkom procesu sa EU, može da bira da li će nadalje koristiti već potpisan pregovarački okvir ili novu metodologiju, te da su njegove lične simpatije na strani nove metodologije.

"Moje lične simpatije, kao predsednika Srbije, je na strani nove metodologije i zahvalan sam državama članicama EU koje su to želele", rekao je Vučić, nakon sastanka sa komesarom za susjedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejijem.

„Kada imate prolazno vreme, pravo prolazno vreme koje znači mnogo za ljude koji učestvuju u reformama, siguran sam da ćemo se mi potruditi da na najbrži način odradimo naš posao. Želim da potrvdim našu posvećenost evrospkom putu Srbije, našu odlučnost da budemo deo EU, ali i deo razgovora kako na najbolji mogući način da pokazemo ljudima prednosti, da mogu da dodirnu ono što je EU, a ne da to bude samo u ''nekim oblacima''“, istakao je on.

Vučić je u prilog nove metodoligije naveo to da, iako je gotovo svaki put išao u Brisel na otvaranje poglavlja, ne bi mogao da nabroji koja polja je Srbija otvorila a koja zatvorila te da je to sada preglednije, u okviru nove metodologije, koja predviđa šest klastera.

Rekao je da kada se zatvore klasteri, što nije lak rad, jer je nova metodologija stiktna i restrikvitina, dobija se pristup fondovima EU.

„Ako uzmete „konkurenciju i rast" kao klaster, mi smo otvorili najveći broj poglavlja. Samo tri nismo, a šest jesmo. Tu odlično stojimo. Ukokliko ste to zavrsisli iz čitave te oblasti mogli bi da u tom delu pripadamo Evropi, imali bi mogućnost korišćenja fondova kao i članice. To je velika motivacija za sve nas da to radimo", objasnio je Vučić.

Ukazao je da postoji tranzicioni period za slobodno kretanje radne snage, što je za Srbiju veoma bitno, jer bi potpuna sloboda dobijanja radnih dozvola bila trenutno opasna.

Ponovio je da, kada se određene stvari završe, prema novoj metodologiji, možete da se posvetite sljedećem klasteru, a ljudi bi već imali koristi.

On je rekao da ne možemo sada da imamo sve parametre, te da ćemo nastaviti da proučavamo novu metodologiju, a konačne odluke donijećemo u narednom periodu.

Varheji mu je, kaže, predstavio prvi dio nove metodologije, o kojoj se govori u posljednje vrijeme u Srbiji, ali i u Briselu.

"Želim da izrazim zadovoljstvo i napornim radom Evropske komisije, i njegovim ličnim, kao i onim što sada možemo da vidimo u okviru nove metodologije", rekao je Vučić.

Ukazao je da Srbija mora da radi na fundamentalnim poglavljima, među kojima su poglavlje 23 i 24, koja se tiču vladavine prava.

Prenio je da je sa evropskim komesarom razgovarao i o balkanskoj incijativi „Mini Šengena“, koji se tiče slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala i usluga u ovom regionu.

„Izneo sam ideju da bi Srbija želela sa nekim članicama EU da postane deo Šengen sporazum, jer smatramo da bi to bilo od ogromnog značaja za našu zemlju da imamo otvorene granice prema Evropi, a mislimo da Srbija može u bezbednosnom i sigurnosnom smislu da garantuje važan uticaj u obezbeđivanju sigurnosti“, naglasio je on.

Vučić je istakao da su to ideje o kojima treba da se razgovara u EU, kako bi vidjeli šta od toga oni žele i šta mi možemo.

„Mi smo veoma zahvalni načelima na kojima svoju politiku prema Balkanu zasniva Evropska komisija. Verujem da će se nastaviti proces evropskih integracija. Mi smo životno zainetersovani i to je za nas od posebnog strateškog značaja“, naglasio je on.

U ekonomiji, prenio je, Srbija je dosta napredovala, i, kako je dodao, čini se da već možemo bar sa siromašnijim članicama EU da nekakvu vrstu koraka držimo i održavamo.

Ukazao je, kada se pogleda koliku podršku su neke zemlje članice na sličnom nivou dobile od EU, a pojedine su dobile 20 puta više novca, ali su članice, možemo samo da im zavidimo na tome i raditi naš posao da što prije budemo i mi dio Unije.

Govoreći o Varhejiju ukazao je da se radi o našem „komšiji“, koji je nama najbliži jer je iz Segedina, i da je riječ o izuzetnom čovjeku koji će razumjeti potrebe cijelog regiona, a posebno Srbije.

Vučić je rekao da skoro pa da možemo da kažemo da imamo svog komesara, što ne znači da će bilo ko da nam gleda kroz proste, jer se radi o procesu koje vode sve države članice.

Kazao je da je mnogo naučio o precudurama EU od Varheja, za kojeg kaže da je posebno srećan što se radi o energičnom, dinamičnom čovjeku, veoma marljivom i posvećenom.

„Želim da izrazim lično zadovljstvo što je Varheji dobio ovaj resor“, zaključio je on.