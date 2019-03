Prvi rodjendanski poklon, Pako šarplaninac, iz istog legla kao i Paša, koga je predsednik Srbije poklonio ruskom predsedniku Putinu - rodjendanski poklon predsedniku Vučiću od Dejana Nakića, ličnog sekretara Patrijarha srpskog gospodina Irineja

A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on Mar 5, 2019 at 12:55am PST